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Hindi Newsधर्मVat Savitri 2026: पति की बढ़ेगी कमाई, परिवार रहेगा समृद्ध और खुशहाल, वट सावित्री व्रत पर चुपचाप कर लें ये उपाय

Vat Savitri 2026: पति की बढ़ेगी कमाई, परिवार रहेगा समृद्ध और खुशहाल, वट सावित्री व्रत पर चुपचाप कर लें ये उपाय

Vat Savitri 2026 Upay: सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत बेहद खास महत्व रखता है. पंचांग के मुताबिक, इस साल यह व्रत 16 मई को रखा जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन किन उपायों को करने से पति की कमाई बढ़ेगी और दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 05, 2026, 07:56 PM IST
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Vat Savitri 2026: पति की बढ़ेगी कमाई, परिवार रहेगा समृद्ध और खुशहाल, वट सावित्री व्रत पर चुपचाप कर लें ये उपाय

Vat Savitri 2026: वट सावित्री व्रत हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इसके अलावा मान्यता यह भी है कि वट सावित्री का व्रत रखने से पति को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, वट सावित्री का व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि 16 मई को पड़ रही है. परंपरानुसार, इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. कहा जाता है कि अगर सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन कुछ विशेष उपाय करती हैं, तो उनके पति की कमाई बढ़ती है, जिससे परिवार समृद्ध और खुशहाल रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन क्या कुछ उपाय करने से घर-परिवार समृद्ध और खुशहाल रहेगा.

वट वृक्ष में अर्पित करें ये चीजें

वट वृक्ष की पूजा करते समय उन्हें भीगे हुए काले चने, गेहूं, केले और मौसमी फल अर्पित करना अत्यंत मंगलकारी माना जाता है. इसके साथ ही बरगद के पेड़ पर लाल रंग का वस्त्र चढ़ाएं. मान्यता है कि ऐसा करने से घर-परिवार में सुख-शांति का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है. इसके अलावा यह उपाय पति की कमाई बढ़ाने में भी मददगार होता है. 

वट वृक्ष के नीचे जलाएं घी का दीया

वट सावित्री के दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुबह पूजा के समय या शाम को सूर्यास्त के पश्चात वट वृक्ष की जड़ के पास शुद्ध घी का दीया जलाएं. मान्यता है कि वट सावित्री व्रत पर यह उपाय करने से देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है. साथ ही नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है. 

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सुहाग की सामग्री का करें दान

वट सावित्री व्रत के दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है. ऐसे में इस दिन वट वृक्ष की पूज करने के बाद सुहागिन महिलाओं के बीच मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम और लाल चूड़ियां बांटे. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे भौतिक सुख-सुविधाओं और प्रेम में वृद्धि होती है.

यह भी पढ़ें: वट सावित्री व्रत पर क्यों की जाती है वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा? जानें पौराणिक महत्व और पूजन की विधि

दांपत्य जीवन में खुशहाली के लिए करें ये उपाय

वैवाहिक जीवन की कड़वाहट को दूर करने और आपसी सामंजस्य बढ़ाने के लिए वट वृक्ष को लाल गुलाब और लाल गुड़हल के फूल अर्पित करें. लाल रंग ऊर्जा और प्रेम का प्रतीक है, इसलिए इन फूलों को चढ़ाने से पति-पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहती है.

वट सावित्री पूजा मंत्र

अवैधव्यं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते।
पुत्रं पौत्रंश्च सौख्यं च गृहणाय नमोस्तुते।।

यथा शाखप्रशाखाभिर्वृद्धोसि त्वं महितले।
तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च सम्पूर्णं कुरु मा सदा।।

व्रत सावित्री व्रत के लिए शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास की अमवस्या तिथि 16 मई 2026 को सुबह 5 बजकर 11 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 16 मई को देर रात 1 बजकर 30 मिनट पर होगी. ऐसे में इस साल वट सावित्री व्रत 16 मई को ही रखा जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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