Vat Savitri Vrat katha: वट सावित्री व्रत में इस कथा को सुनने से मिलता है अखंड सौभाग्य, जानें पूरी कहानी

पतिव्रता स्त्री सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे. यह कहानी बताती है कि प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास के आगे यमराज को भी झुकना पड़ा था.
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वट सावित्री व्रत कथा 2026: आज 16 मई 2026, ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखा जा रहा है. इस दिन सुहागिनें व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं. साथ ही सावित्री और सत्यवान की इस कहानी जरूर पढ़ती-सुनती हैं. बिना यह कथा पढ़े वट सावित्री व्रत पूरा नहीं होता है. आज वट सावित्री व्रत पर पूजा करने के लिए सबसे शुभ समय सुबह 07:12 बजे से 08:24 बजे तक के अलावा अभिजीत में मुहूर्त सुबह 11:50 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक है.
पौराणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार राजर्षि अश्वपति की एक ही संतान थीं सावित्री. सावित्री ने वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति रूप में चुना था. लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला. वह समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगीं.
सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए. वहां वह मूर्छित होकर गिर पड़े. सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति का सिर रख उसे लेटा दिया. उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए. यमराज सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं. सावित्री भी यमराज के पीछे-पीछे चल देती हैं.
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उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी! पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है. तुम वापस लौट जाओ. सावित्री ने कहा- जहां मेरे पति रहेंगे वहीं मुझे भी रहना है. यही मेरा पत्नी धर्म है. यमराज के कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानीं, अंत में सावित्री के साहस और त्याग से यमराज ने प्रसन्न होकर उनसे तीन वरदान मांगने को कहा.
तब सावित्री ने सास-ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा एवं अपने पति सत्यवान के सौ पुत्रों की मां बनने का वर भी मांगा. तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा- तथास्तु! ऐसा ही होगा. यमराज आगे बढ़ने लगे. सावित्री ने कहा कि है प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है. यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े. सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गईं जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था. सत्यवान जीवित हो गए.
इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुन: जीवित करवाया बल्कि सास को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए ससुर को उनके ससुर को खोया राज्य फिर दिलवाया. तभी से वट सावित्री व्रत पर वट वृक्ष का पूजन-अर्चन करने का विधान है. कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती हैं और उनका सौभाग्य अखंड रहता है.
मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन यह कथा पढ़ने-सुनने से और बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है और अखंड सौभाग्य मिलता है. साथ ही पति-पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है, परिवार में सुख-समृद्धि आती है. मानसिक शांति मिलती है.
ॐ जय वट सावित्री माता,
मैया जय वट सावित्री माता।
सत्यवान की कीर्ति, सुख-संपत्ति दाता॥
ॐ जय वट सावित्री माता...
अश्वपति की लाड़ली, सुख-संपत्ति दाता।
दुःख दरिद्र हरती, शक्ति सुखदाता॥
ॐ जय वट सावित्री माता...
तुम हो अखंड सुहागिन, तुम हो पतिव्रता।
सत्यवान की रक्षा, कीन्ही प्रियव्रता॥
ॐ जय वट सावित्री माता...
यम को हरा, पति को, प्राण लौटाया।
सावित्री मैया तुम, सबको सुख पाया॥
ॐ जय वट सावित्री माता...
वट सावित्री आरती, जो कोई गावे।
सुख-संपत्ति, सुहाग, मनवांछित फल पावे॥
ॐ जय वट सावित्री माता...
ॐ जय वट सावित्री माता, मैया जय वट सावित्री माता।
सत्यवान की कीर्ति, सुख-संपत्ति दाता॥
ॐ जय वट सावित्री माता...
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)