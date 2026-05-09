Vat Savitri Katha: सावित्री कैसे यमराज से वापस लाई पति के प्राण? वट सावित्री व्रत से पहले पढ़ें ये रोचक कहानी

Savitri Satyavan Katha: हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत बेहद अहम माना गया है. यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं. यह व्रत सावित्री-सत्‍यवान की कहानी को याद दिलाता है, जिसमें पतिव्रता सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी.

वट सावित्री पर्व के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, क्‍योंकि जब तक सावित्री पति के प्राण वापस लेकर आईं तब तक सत्‍यवान के शव को वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे ही लिटाया गया था. जानिए सावित्री और सत्‍यवान की पूरी कथा.

सावित्री और सत्यवान की कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, मद्र देश के राजा अश्वपति की अत्यंत बुद्धिमानी और तेजस्वी पुत्री सावित्री ने अपने लिए वनवासी राजकुमान सत्‍यवान को पति चुना था. सत्‍यवान अल्‍पायु था, लिहाजा देव ऋषि नारद ने सावित्री से कहा कि तुम्हारा पति अल्पायु है. तुम किसी अन्‍य को अपना पति चुन लो. तब सावित्री ने कहा- मैं एक हिन्दू नारी हूं, पति को एक ही बार चुनती हूं.

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कुछ समय बाद सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी. सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने पति को लिटाया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया. उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुंचे है. साथ ही वे सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं. यह देख सावित्री भी यमराज के पीछे-पीछे चल देती हैं.



उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि- हे पतिव्रता नारी! पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है. अब तुम वापस लौट जाओ. उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा- जहां मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है. यही मेरा पत्नी धर्म है.



सावित्री के मुख से यह उत्तर सुन कर यमराज बड़े प्रसन्न हुए. उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले- मैं तुम्हें तीन वर देता हूं. बोलो तुम कौन-कौन से तीन वर लोगी.



तब सावित्री ने सास-ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा एवं अपने पति सत्यवान के सौ पुत्रों की मां बनने का वर मांगा. सावित्री के यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा- तथास्तु! ऐसा ही होगा.

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सावित्री पुन: उसी वट वृक्ष के पास लौट आई. जहां सत्यवान मृत पड़ा था. सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ. इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुन: जीवित करवाया बल्कि सास-ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य फिर दिलवाया.



तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन-अर्चन करने का विधान है. यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है.

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वट वृक्ष में कई देवताओं का वास

हिंदू धर्म में वट वृक्ष को बहुत अहम माना गया है क्‍योंकि इसमें कई देवताओं का वास होता है. मान्‍यता के अनुसार, वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु व डालियों व पत्तियों में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)