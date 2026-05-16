Vat Savitri ka vrat kaise kiya jata hai: आज 16 मई को ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या पर वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है. पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला यह व्रत कई सुहागिनें निर्जला रखती हैं. वहीं कई महिलाएं व्रत में फलाहार का सेवन करती हैं.

ऐसे में व्रती महिलाएं जान लें कि फलाहार में कौन सी चीजें खाना सही माना जाता है. वरना गलत चीज का सेवन करने से व्रत टूट सकता है या खंडित हो सकता है. खासतौर पर जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री व्रत कर रही हैं, उनमें इसे लेकर काफी कन्‍फ्यूजन रहता है कि व्रत में क्‍या खाया जाता है?

वट सावित्री व्रत में क्या खाया जाता है?

वट सावित्री व्रत में हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए. बेहतर है कि मौसमी फल खाकर ही व्रत रखा जाए. इसमें - आम, लीची, तरबूज और खरबूजा खाना अच्‍छा रहेगा. इन फलों में काफी मात्रा में पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखेगा और ऊर्जा भी देगा. इसके अलावा दूध, दही, मखाना, मूंगफली और सूखे मेवे का सेवन भी किया जा सकता है.

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वैसे इस व्रत को लेकर अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग परंपराएं हैं. कुछ जगहों पर वट सावित्री व्रत में महिलाएं गुड़ और आटे से बनी मीठी पूरियां और चने का भोग लगाती हैं और फिर स्‍वयं वह प्रसाद ग्रहण करती हैं. वहीं कई महिलाएं सिंघाड़े और कुट्टू के आटे से बने पकवान खाती हैं. कुछ महिलाएं वट सावित्री व्रत की पूजा के बाद सात्विक भोजन करती हैं. बेहतर है कि इस दिन नमक न खाएं और यदि खाएं तो सेंधे नमक का ही सेवन करें. ध्‍यान रखें कि प्रसाद और भोजन घी में ही बना हुआ हो. व्रत में तेल का उपयोग करने से बचें. सरसों के तेल का इस्‍तेमाल तो बिल्‍कुल न करें.

वट सावित्री व्रत में पानी कब पीना चाहिए?

वहीं जो महिलाएं निर्जला व्रत रख रही हैं, उनके लिए भी कुछ नियम हैं. यदि पूरे दिन का निर्जला व्रत रखा है तो अगले दिन स्‍नान-पूजा के बाद ही पानी पीकर व्रत खोलें. यदि ऐसा संभव नहीं है तो वट वृक्ष की पूजा करने और कथा सुनने के बाद शाम को पानी पी सकती हैं.

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भूलकर भी न खाएं ये चीजें

वट सावित्री व्रत के दिन गलती से भी तामसिक भोजन न करें. जैसे- मांस-मदिरा, प्याज, लहसुन, चावल और सामान्य नमक आदि. ऐसा करने से व्रत टूट जाता है. साथ ही पाप भी लगता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)