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Hindi Newsधर्मवट सावित्री व्रत आज, व्रती महिलाएं जान लें फलाहार में क्‍या खाना सही और क्‍या गलत?

वट सावित्री व्रत आज, व्रती महिलाएं जान लें फलाहार में क्‍या खाना सही और क्‍या गलत?

आज देशभर में सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रख रही हैं. कई महिलाएं पहली बार व्रत कर रही हैं. ऐसे में फलाहार से जुड़े नियम भी जान लें. वरना एक गलती से व्रत टूट सकता है. जानिए वट सावित्री व्रत में क्‍या खा सकते हैं और क्‍या नहीं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 16, 2026, 08:06 AM IST
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वट सावित्री व्रत आज, व्रती महिलाएं जान लें फलाहार में क्‍या खाना सही और क्‍या गलत?

Vat Savitri ka vrat kaise kiya jata hai: आज 16 मई को ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या पर वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है. पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला यह व्रत कई सुहागिनें निर्जला रखती हैं. वहीं कई महिलाएं व्रत में फलाहार का सेवन करती हैं. 

ऐसे में व्रती महिलाएं जान लें कि फलाहार में कौन सी चीजें खाना सही माना जाता है. वरना गलत चीज का सेवन करने से व्रत टूट सकता है या खंडित हो सकता है. खासतौर पर जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री व्रत कर रही हैं, उनमें इसे लेकर काफी कन्‍फ्यूजन रहता है कि व्रत में क्‍या खाया जाता है? 

वट सावित्री व्रत में क्या खाया जाता है?

वट सावित्री व्रत में हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए. बेहतर है कि मौसमी फल खाकर ही व्रत रखा जाए. इसमें - आम, लीची, तरबूज और खरबूजा खाना अच्‍छा रहेगा. इन फलों में काफी मात्रा में पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखेगा और ऊर्जा भी देगा. इसके अलावा दूध, दही, मखाना, मूंगफली और सूखे मेवे का सेवन भी किया जा सकता है.

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(यह भी पढ़ें: वट सावित्री व्रत पर नहीं मिल रही ऑफिस से छुट्टी, यहां देखें सुबह, दोपहर और शाम के लिए पूजा मुहूर्त

वैसे इस व्रत को लेकर अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग परंपराएं हैं. कुछ जगहों पर वट सावित्री व्रत में महिलाएं गुड़ और आटे से बनी मीठी पूरियां और चने का भोग लगाती हैं और फिर स्‍वयं वह प्रसाद ग्रहण करती हैं. वहीं कई महिलाएं सिंघाड़े और कुट्टू के आटे से बने पकवान खाती हैं. कुछ महिलाएं वट सावित्री व्रत की पूजा के बाद सात्विक भोजन करती हैं. बेहतर है कि इस दिन नमक न खाएं और यदि खाएं तो सेंधे नमक का ही सेवन करें. ध्‍यान रखें कि प्रसाद और भोजन घी में ही बना हुआ हो. व्रत में तेल का उपयोग करने से बचें. सरसों के तेल का इस्‍तेमाल तो बिल्‍कुल न करें.  

वट सावित्री व्रत में पानी कब पीना चाहिए?

वहीं जो महिलाएं निर्जला व्रत रख रही हैं, उनके लिए भी कुछ नियम हैं. यदि पूरे दिन का निर्जला व्रत रखा है तो अगले दिन स्‍नान-पूजा के बाद ही पानी पीकर व्रत खोलें. यदि ऐसा संभव नहीं है तो वट वृक्ष की पूजा करने और कथा सुनने के बाद शाम को पानी पी सकती हैं. 

(यह भी पढ़ें: आज शनि जयंती, वट सावित्री और जेठ शनि अमावस्‍या का दुर्लभ संयोग, देखें शुभ-अशुभ योग नक्षत्र समेत पूरा पंचांग

भूलकर भी न खाएं ये चीजें

वट सावित्री व्रत के दिन गलती से भी तामसिक भोजन न करें. जैसे- मांस-मदिरा, प्याज, लहसुन, चावल और सामान्य नमक आदि. ऐसा करने से व्रत टूट जाता है. साथ ही पाप भी लगता है. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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