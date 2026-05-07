वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं जरूर करें ये काम, मिलेगा व्रत का दोगुना फल

Vat Savitri Vrat Rules: वट सावित्री व्रत ज्‍येष्‍ठ महीने की अमावस्‍या को रखा जाता है. इस दिन व्रत रखने और पूजा करने के साथ-साथ सुहागिनें महिलाएं कुछ बातों का ध्‍यान रखें तो व्रत-पूजा का ज्‍यादा फल मिलता है. यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है.

वट सावित्री व्रत कब है?

इस साल 16 मई 2026, शनिवार को वट सावित्री व्रत किया जाएगा. इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं. सावित्री-सत्‍यवान की कथा सुनती है. देवी सावित्री के त्‍याग और पतिव्रत धर्म के कारण यमराज को भी झुकना पड़ा था और उसके पति को प्राण दान करना पड़ा था.

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वट सावित्री व्रत के दिन क्‍या करें?

- सुहागिनें सुबह स्‍नान करके अच्‍छे से श्रृंगार करें. वट सावित्री के दिन 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है. लाल-हरे रंग के कपड़े पहनें.

- ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या को रखे जाने वाले वट सावित्री व्रत के दिन व्रत रखें, बरगद के पेड़ की जड़ में जल अपर्ति करें. फिर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, फूल आदि से पूजा करें. मिठाई का भोग लगाएं.

- बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 बार कच्‍चा सूत जरूर लपेटें.

- सावित्री माता को श्रृंगार चढ़ाएं. कथा पढ़ें.

- वट व्रत को बांस के पंखे से हवा करें.

- पूजा के बाद वट वृक्ष का एक पत्ता आशीर्वाद स्वरूप अपने बालों में लगाएं.

- इस दिन अपने पति और बड़े-बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें.

- पति के साथ वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं.

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पहली बार रख रहे हैं वट सावित्री तो...

ऐसी नवविवाहिताएं जो पहली बार वट सावित्री व्रत कर रही हैं, वे कुछ बातों का जरूर ध्‍यान रखें.

- इस दिन शादी का जोड़ा पहनें. यदि ऐसा संभव नहीं है तो लाल, हरे या पीले रंग की साड़ी पहनें. गलती से भी काला-नीला रंग न पहनें.

- ससुराल की परंपरा और तरीके के अनुसार ही वट सावित्री व्रत रखें, पूजा करें.

- सभी बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.

- गुस्‍से व नकारात्‍मक विचारों से दूर रहें.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)