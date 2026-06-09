Vastu Tips: घर में इन जगहों पर भूल से भी ना रखें शू रैक, बिगड़ जाता है वास्तु

Best Direction for Shoe Rack: वास्तु शास्त्र के अनुसार, जूते-चप्पल भी इंसान की तरक्की में आड़े आते हैं. अगर घर जूते-चप्पल का रैक सही दिशा या उचित स्थान पर नहीं रखा जाता है, तो घर निगेटिव एनर्जी का बसेरा हो जाता है. घर में प्रवेश करने से पहले जूते-चप्पल को बाहर उतार देना वास्तु नियम के हिसाब से सही माना गया है.
जूते-चप्पल के अलावा उसे रखने वाले रैक को लेकर भी खास वास्तु नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लगातार बना रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर में किन जगहों पर शू रैक नहीं रखना चाहिए. साथ ही, उसे रखने के लिए सही दिशा क्या है.
वास्तु शास्त्र के अनुसार, शू रैक को रखने के लिए पूरब और पूर्व-उत्तर का कोण (ईशान) वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं है. इसलिए अगर इन दो दिशाओं में शूरैक हो, तो उसे वहां से तुरंत हटा देना चाहिए. यानी उसकी जगह बदल देना चाहिए.
पूरब दिशा के स्वामी इंद्र देव हैं, जिन्हें देवताओं का राजा कहा जाता है. इसके अलावा पूरब दिशा के स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं. ऐसे में इन दिशाओं में शू रैक रखने से उनका अपमान होता है. इसलिए पूरब में शू रैक रखने से बचना चाहिए. वहीं, पूर्व-उत्तर कोण के देवता ईशान हैं, जो भगवान शिव का नाम है. साथ ही इस कोण से स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं.
पश्चिम या उत्तर-पश्चिम- वास्तु शास्त्र के अनुसार, शू रैक रखने के लिए सबसे उचित दिसा पश्चिम या उत्तर पश्चिम का कोण है. इस दिशा में शू रैक रखने से नाकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं रहता. ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम और उत्तर-पश्चिम कोण के स्वामी वायु और वरुण देव हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं.
दक्षिण-पश्चिम- वास्तु नियम के मुताबिक, अगर पश्चिम या उत्तर-पश्चिम में पर्याप्त जगह ना हो, तो उसके विकल्प के तौर दक्षिण-पश्चिम में शू रैक रखा जा सकता है. दक्षिण-पश्चिम का कोना पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है, इसलिए इस दिशा में शू रैक होने से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है.
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वास्तु शास्त्र की मानें तो जूते-चप्पल के जरिए बाहर की निगेटिव एनर्जी घर में आती है. इसलिए कहा जाता है कि जूते-चप्पल को हमेशा घर से बाहर ही खोलकर रखना चाहिए. साथ ही, सही दिशा में जूते-चप्पल को रखने से घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)