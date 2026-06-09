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Vastu Tips: घर में इन जगहों पर भूल से भी ना रखें शू रैक, बिगड़ जाता है वास्तु

Shoe Rack Vastu: वास्तु शास्त्र प्रत्येक वस्तु को रखने के लिए खास दिशा या जगह का उल्लेख किया गया है. घर में शू-रैक को रखने के लिए भी दिशा का खास ख्याल रखना चाहिए. जानिए वास्तु नियम.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 09, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:05 PM IST
Vastu Tips: घर में इन जगहों पर भूल से भी ना रखें शू रैक, बिगड़ जाता है वास्तु

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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