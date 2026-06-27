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दक्षिण भारत का वो अनोखा मंदिर, जिसके निर्माण में लगा है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से भी ज्यादा 1500 किलो शुद्ध सोना!

Vellore golden temple: ये खबर तमिलनाडु के वेल्लूर में स्थित भव्य श्री लक्ष्मी नारायणी स्वर्ण मंदिर के इतिहास, उसमें लगे 1500 किलो सोने, अनोखी दर्शन प्रणाली और 27 फीट ऊंची दिव्य दीपमाला की खासियत के बारे में बताने का काम करता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 27, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:59 PM IST
दक्षिण भारत का वो अनोखा मंदिर, जिसके निर्माण में लगा है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से भी ज्यादा 1500 किलो शुद्ध सोना!

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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