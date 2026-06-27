/दक्षिण भारत का वो अनोखा मंदिर, जिसके निर्माण में लगा है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से भी ज्यादा 1500 किलो शुद्ध सोना!

Vellore golden temple: तमिलनाडु का वेल्लूर शहर अपने इतिहास के लिए बहुत मशहूर है. ये शहर चेन्नई से करीब 145 किलोमीटर दूर स्थित है. इसी वेल्लूर शहर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर थिरूमलाई कोडी नाम की एक जगह है. यहां माता महालक्ष्मी का एक बेहद भव्य मंदिर बना हुआ है जिसे श्री लक्ष्मी नारायणी मंदिर कहते हैं. इस अद्भुत मंदिर को दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है. अपनी अलौकिक सुंदरता के कारण यह मंदिर पूरी दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है.
उत्तर भारत में जिस तरह अमृतसर का स्वर्ण मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक उसी तरह दक्षिण भारत में ये मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है. इस मंदिर की सबसे खास बात इसमें लगा सोना है. इस भव्य मंदिर को बनाने में लगभग 15,00 किलो शुद्ध सोने का इस्तेमाल किया गया है.
दुनिया के किसी भी अन्य मंदिर में आज तक इतना ज्यादा सोना नहीं लगा है. इस पूरे मंदिर को सोने से मढ़ने में 300 करोड़ रुपये से भी अधिक का खर्च आया था. इस भव्य और विशाल मंदिर को पूरी तरह तैयार होने में 7 साल का लंबा समय लगा था.
ये पूरा मंदिर परिसर करीब 100 एकड़ की हरी भरी और विशाल जमीन पर फैला हुआ है. मंदिर की बनावट और इसका आध्यात्मिक माहौल लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है. इस मंदिर को आम भक्तों के दर्शन के लिए 24 अगस्त 2007 को खोला गया था.
रात के समय जब इस पूरे मंदिर में खास लाइटिंग की जाती है, तब इसकी सुंदरता देखने लायक होती है. रात के अंधेरे में सोने से बने इस मंदिर की दिव्य चमक हर किसी को हैरान कर देती है.
मंदिर परिसर के अंदर जाने और दर्शन करने की व्यवस्था भी बहुत अनोखी है. मंदिर में आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले दक्षिण दिशा से परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं. इसके बाद वे घड़ी की सुइयों की दिशा में गोल घूमते हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं.
यहां से भक्त मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अंदर जाते हैं. वहां भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के अद्भुत दर्शन होते हैं. दर्शन करने के बाद लोग वापस पूर्व दिशा में आते हैं और फिर दक्षिण से ही बाहर निकल जाते हैं. इस परिसर के उत्तर भाग में एक बहुत ही सुंदर और छोटा सा तालाब भी बना हुआ है.
इस पूरे मंदिर परिसर में एक और बेहद खास आकर्षण है. यहां करीब 27 फीट ऊंची एक भव्य दीपमाला बनाई गई है. शाम के समय जब इस दीपमाला के सभी दीयों को एक साथ जलाया जाता है, तब पूरा मंदिर सोने की तरह दमकने लगता है.
वह नजारा सचमुच किसी जादू जैसा और बेहद खास होता है. इस दीपमाला का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व भी है. मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालु भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दर्शन करने के बाद इस पावन दीपमाला के दर्शन करना कभी नहीं भूलते हैं.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)