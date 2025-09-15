मंगलवार को बवाल मचाएंगे अडाल और विडाल योग, इन अशुभ योगों में कैसे होगी पूजा, जरूर करें ये काम
मंगलवार को बवाल मचाएंगे अडाल और विडाल योग, इन अशुभ योगों में कैसे होगी पूजा, जरूर करें ये काम

Mangalwar Upay: पितृ पक्ष की दशमी तिथि को पड़ रहा मंगलवार का दिन बहुत खास है क्‍योंकि इस दिन अडाल योग और विडाल योग नाम के 2 अशुभ योग बन रहे हैं. जानिए अश्विन कृष्‍ण दशमी तिथि 16 सितंबर 2025, मंगलवार को पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्‍या रहेगा. 

Sep 15, 2025
Tuesday Fast: आश्विन मास के कृष्‍ण पक्ष की दशमी तिथि 16 सितंबर, मंगलवार को पड़ रही है. इस दिन अडाल और विडाल योग का निर्माण हो रहा है, जो धार्मिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है. ऐसे में सही समय में श्राद्ध कर्म और पूजा-पाठ करना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है. साथ ही मंगलवार का दिन होने से इस दिन बजरंगबली की पूजा करें और संभव हो तो मंगलवार का व्रत भी रखें. 

आज की ति‍थि और पूजा मुहूर्त 
 
दृक पंचांग के अनुसार, सूर्य देव सिंह राशि में और चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे. अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 51 मिनट से शुरू होकर 12 बजकर 40 मिनट तक रहेगा और राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होकर 4 बजकर 53 मिनट तक रहेगा. 

मंगलवार को करें व्रत-पूजा 

मंगलवार का यह दिन रामभक्त हनुमान और मंगल ग्रह को समर्पित है. स्कंद पुराण के अनुसार, बजरंगबली का जन्म इसी दिन हुआ था. बजरंगबली को संकटमोचन और मंगल ग्रह के नियंत्रक के रूप में पूजा जाता है. मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा करने से जीवन के कष्ट, भय और चिंताएं दूर होती हैं. साथ ही, मंगल ग्रह से संबंधित ज्योतिषीय बाधाएं भी समाप्त होती हैं.

बजरंगबली के भक्तों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है. इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी को लाल सिंदूर व चमेली का तेल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है.

पूजा विधि 

इस दिन पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म-स्नान आदि करने के बाद पूजा स्थल को साफ करें. फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और पूजा की सामग्री रखें और उस पर अंजनी पुत्र की प्रतिमा स्थापित करें. इसके बाद, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और प्रसाद चढ़ाएं और बजरंग बली की आरती करें. इसके बाद आरती का आचमन कर आसन को प्रणाम करके प्रसाद ग्रहण करें. साथ ही इस दिन शाम को भी हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए.

यदि मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो केवल एक बार भोजन करें और नमक का सेवन न करें. मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शक्ति और साहस में वृद्धि होती है. इसके साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि आती है. 

लाल रंग पहनें 

मान्यता है कि लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है. इस दिन लाल कपड़े पहनना और लाल रंग के फल, फूल और मिठाइयां अर्पित करना शुभ माना जाता है. ज्योतिषियों का कहना है कि इस दिन हनुमान मंदिर में दर्शन और पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है. हनुमान जी की कृपा से भक्तों को साहस, शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है. इस पावन दिन पर हनुमान जी की आराधना कर जीवन में सुख-समृद्धि और शांति की कामना करें.
(आईएएनएस इनपुट के साथ)

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...

;