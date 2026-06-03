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Hindi Newsधर्मAaj ka Panchang: ज्‍येष्‍ठ अधिक सकंष्‍टी चतुर्थी आज, बना साध्‍य और शुक्‍ल योग का संयोग, देखें 3 जून 2026 का पंचांग

Aaj ka Panchang: ज्‍येष्‍ठ अधिक सकंष्‍टी चतुर्थी आज, बना साध्‍य और शुक्‍ल योग का संयोग, देखें 3 जून 2026 का पंचांग

Aaj Ka Panchang 3 June 2026: आज 3 जून 2026, बुधवार को ज्‍येष्‍ठ अधिकमास की संकष्‍टी चतुर्थी है, इसे विभुवन चतुर्थी कहते हैं. भगवान गणेश को समर्पित बुधवार के दिन चतुर्थी का पड़ना अत्‍यंत शुभ माना जाता है. जानिए आज का चंद्रोदय समय और पूरा पंचांग. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jun 03, 2026, 05:00 AM IST
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3 जून 2026 का पंचांग.
3 जून 2026 का पंचांग.

3 June 2026 ka Panchang: बुधवार, 3 जून को ज्‍येष्‍ठ अधिकमास के कृष्‍ण पक्ष की गणेश चतुर्थी है. जिसका नाम है विभुवन गणेश चतुर्थी है. यह 3 साल में आती है और इसका गणपति बप्‍पा को समर्पित बुधवार के दिन आना विशेष है. यानी कि आज 3 जून को लेकर 3 बातें खास हैं, पहली आज संकष्‍टी चतुर्थी होना, दूसरी 3 साल में आने वाली विभुवन गणेश चतुर्थी का होना और तीसरी इस विशेष चतुर्थी का बुधवार को पड़ना. देखें आज के योग, नक्षत्र समेत पूरा पंचांग. 

3 जून 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 3 June 2026)   

आज की तिथि - 3 जून की रात 09:21 बजे तक तृतीया तिथि रहेगी और फिर चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. 

आज का वार - बुधवार, 

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आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा आज धनु राशि में रहेंगे. सूर्य और शनि 60 डिग्री पर रहकर लाभ दृष्टि योग बनाएंगे. 

आज का नक्षत्र - 3 जून को पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. 

आज के योग - सुबह 08:11 बजे तक शुभ योग रहेगा और इसके बाद शुक्‍ल योग प्रारंभ होगा, जो पूरे दिन रहेगा. 

करण

वणिज - 3 जून की सुबह 08:12 बजे तक
विष्टि - सुबह 08:12 बजे से रात 09:21 बजे तक
बव - रात 09:21 बजे से 4 जून की सुबह 10:28 बजे तक

(यह भी पढ़ें: जून में संकष्‍टी चतुर्थी कब है, 3 जून या 4 जून? सही डेट के साथ जानें पूजा मुहूर्त और चंद्रोदय समय

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:44 बजे तक
सूर्यास्त - शाम 07:05 बजे तक
चन्द्रोदय - रात 09:51 बजे 
चन्द्रास्त - 4 जून की सुबह 08:40 बजे 
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil
अमृत काल - शाम 07:36 बजे से रात 09:23 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहू - दोपहर 12:25 बजे से 02:05 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:24 बजे से 09:04 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 08:51 बजे से 10:39 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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