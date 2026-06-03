Vibhuvan Sankashti Chaturthi Vrat 2026: सारे दुखों को दूर करने वाली और संकटों से बचाने वाली संकष्‍टी चतुर्थी का व्रत आज 3 जून 2026 को रखा जा रहा है. खास बात यह है कि आज अधिकमास की संकष्‍टी चतुर्थी है, जो कि 3 साल में आती है. इसे विभुवन संकष्‍टी चतुर्थी कहते हैं. इसे समस्त संकटों, दोष से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना गया है. आज विभुवन संकष्‍टी चतुर्थी की पूजा में यह व्रत कथा जरूर पढ़ें, ताकि पूजा का पूरा फल प्राप्‍त हो.

विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक समय की बात है जब कुरुवंश के संरक्षक ऋषि वेद व्‍यास, पांडवों के वनवास काल के दौरान उनसे मिलने उनके आश्रम में आये हुए थे. तब पांचाली द्रौपदी ने महर्षि वेद व्‍यास से प्रश्‍न पूछा कि मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया था, जो दु:शासन ने उन्‍हें भरी सभा में निर्वस्त्र किया और दुर्योधन ने उसे अपमानित किया था. तब महर्षि वेद व्‍यास ने इसके उत्तर में उन्हें राजा चन्द्रसेन और रानी रत्नावली की कथा सुनाई.

महर्षि वेद व्‍यास ने कथा आरंभ करते हुए कहा - एक समय की बात है, जब राजा चंद्रसेन अपनी भार्या रत्नावली के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे. उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली और पवित्रता छलक रही थी. किन्तु उनके शत्रु और राज्य लोलुप सम्राटों को उनकी यह खुशहाली रास न आई. एक दिन राजा चन्द्रसेन के शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किया और उनका सर्वस्व छीन लिया. राजा चन्द्रसेन और रानी रत्नावाली को अपनी सुरक्षा हेतु अपना राज्य त्याग कर वन में शरण लेनी पड़ी.

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दोनों अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वन में भ्रमण करने लगे. एक दिन दोनों को प्यास लगी, प्यास से व्याकुल हो कर वो वन में भटक रहे थे. भटकते भटकते वो अनायास एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे. वो आश्रम महर्षि मार्कण्डेय ऋषि का था. इतने घने जंगल के बीच में जब वे दोनों इस स्थान पर पहुंचे तो उनको परम शांति की अनुभूति हुई, उन्हें ऐसा लगा जैसे इस स्थान पर आने के बाद उनकी क्षुधा तृप्त हो गई हो.

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जब उन्हें इस स्थान के बारे में ज्ञात हुआ तब तो बिना किसी विलंब के महर्षि मार्कण्डेय के समक्ष जा पहुंचे और उनके नतमस्तक हो कर अपने इस कष्ट रूपी जीवन से मुक्ति पाने का उपाय मांगने लगे. महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे इस दुर्दशा का कारण पूछा. राजा और रानी ने उन्हें सारी बात कह सुनाई. राजा को भी द्रौपदी की तरह संदेह हो रहा था की उनसे ऐसा कौन-सा पाप हुआ है जिसके चलते उन्हें यह कष्ट भोगाना पड़ रहा है.

ऋषि मार्कण्डेय सर्वज्ञाता थे वो भूत, भविष्य और वर्तमान को भलीभांति देख सकते थे. महर्षि ने ध्यान किया और राजा के पूर्व जन्म के कर्मो को टटोला तो उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया. उन्‍होंने राजा से कहा - हे राजन! पूर्व जन्म में आप एक परम तेजस्वी राजा थे. एक दिन आप आखेट करने जंगल मे गए थे वहां आपने लाल वस्त्र को धारण किये कुछ नाग कन्याओं को व्रत का अनुष्ठान करते हुए देखा. आप उनसे प्रभावित हो कर उनसे उस व्रत अनुष्ठान के बारे में पूछने लगे, वो समय अधिक मास का था.

उन्होंने बताया की वो सभी भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही है. इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य की सभी समस्याओ का अंत हो जाता है. मनुष्य को अपने कष्टों से सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है. नाग कन्याओं के मुख से भगवान श्री गणेश की अधिकमास की संकष्टी व्रत के बारे मे सुन कर उन्होंने भी इस व्रत को करने का मन ही मन निश्चय किया.

किन्तु समय जाते वो अपने नाम, यश और कीर्ति की प्राप्ति होने पर इस व्रत का अनुष्ठान करना भूल गये. अपने शक्ति और सत्ता के मद मे वो अहंकारी और अन्यायी राजा बन गये. अपने कुकर्मों के फल स्वरुप उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी. आखिरकार उन्हें अपने पूर्व जन्म के कुकर्मो के फल भोगने के लिए इस जन्म मे भी एक राजसी परिवार मे जन्म लेना पड़ा. राजा चन्द्रसेन की दुर्दशा का मुख्य कारण उनके पिछले जन्म में किए हुए उनके कुकर्म ही हैं जिसके चलते उन्हें इस जन्म में भी अनेकों कष्ट का सामना करना पड़ रहा है.

जब राजा चन्द्रसेन को महर्षि के श्री मुख से अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के बारे में ज्ञात हुआ, तो वो पश्चाताप की अनुभूति करने लगे. उन्होंने उसी पल एक संकल्प लिया की वो अपने इस जन्म में अपने पूर्वजन्म की गलतियों का अनुकरण नहीं करेंगे. अपने पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का अनादर किया था अतः इस जन्म में आने वाली अधिक माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को दोनों राजा और रानी ने श्रद्धापूर्वक व्रत का अनुष्ठान किया. जिसके फल स्वरुप उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य और सम्‍मान वापस पाया.

(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)