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Sankashti Chaturthi 2026: ज्येष्ठ मास में विभुवन संकष्टी का दुर्लभ संयोग, ये 5 उपाय करने से मिलेगा कुशाग्र बुद्धि, धन और ऐश्वर्य का वरदान

Vibhuvana Sankashti Chaturthi 2026 Upay: पुरुषोत्तम मास में विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत का दुर्लभ संयोग बन रहा है. ऐसा दुर्लभ संयोग तकरीबन 3 साल बाद आ रहा है. ऐसे में आइए, जानते हैं कि इस दिन किन 5 आसान कार्यों को करने से कुशाग्र बुद्धि और धन ऐश्वर्य का वरदान प्राप्त हो सकता है.   

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jun 01, 2026, 04:33 PM IST
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Sankashti Chaturthi 2026: ज्येष्ठ मास में विभुवन संकष्टी का दुर्लभ संयोग, ये 5 उपाय करने से मिलेगा कुशाग्र बुद्धि, धन और ऐश्वर्य का वरदान

Vibhuvana Sankashti Chaturthi 2026: ज्येष्ठ पुरुषोत्तम मास में विभुवन संकष्टी चतुर्थी का दुर्लभ संयोग 3 साल बाद बन रहा है. पंचांग के अनुसार, बुधवार 3 जून को संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है. वैसे तो संकष्टी चतुर्थी हर महीने कृष्ण पक्ष में पड़ती है लेकिन पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली इस चतुर्थी का बेहद खास आध्यात्मिक महत्व है. धार्मिक मान्यता है कि इस इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना करने के साथ-साथ कुछ विशेष उपाय करने से कुशाग्र बुद्धि, धन और ऐश्वर्य का वरदान मिलता है. 

विभुवन संकष्टी पर कब होगा चंद्रोदय, क्या है शुभ मुहूर्त

पंचांग के मुताबिक, विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय रात 9 बजकर 26 मिनट पर होगा. जबकि, इसकी समाप्ति 4 जून को रात 10 बजकर 10 मिनट पर होगी. संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दौरान चंद्र देव को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है. चतुर्थी तिथि की शुरुआत 3 जून 2026 को रात 9 बजकर 21 मिनट पर होगी. वहीं, इस तिथि की समाप्ति 4 जून को रात 11 बजकर 30 मिनट पर होगी. 

विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर 3 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 23 मिनट से 5 बजकर 08 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 26 मिनट से 3 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. वहीं, अमृत काल मुहूर्त शाम 7 बजकर 37 मिनट से रात 9 बजकर 24 मिनट तक रहेगा. 

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विभुवन संकष्टी पर क्या करें उपाय

मंत्र जाप- विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर "ॐ एकदंताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्" इस मंत्र का कम से कम 1008 बार जाप करें. इस मंत्र का जाप करन से पहले पूजा स्थल पर गणपति की विधिवत पूजा-अर्चना करें. उन्हें मोदक का भोग अर्पित करें. हरे या पीले रंग के वस्त्र पहनकर इस मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है. 

दान- विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन 2-10 वर्ष तक के बच्चों के लेखन-पाठन सामग्री जैसे- किताब, कॉपी, पेन-पेंसिल इत्यादि भेंट करें. साथ ही, जरूरतमंदों को हरे रंग के वस्त्र, गाय को हरा चारा या किसी गणेश मंदिर में छिलके वाली हरी मूंग (दाल) का दान करें.

पाठ- संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें. यह काम सुबह या शाम के वक्त कर सकते हैं. गणेश जी के इस स्तोत्र का पाठ करने से धन से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं. 

यह भी पढ़ें: सोमवती अमावस्या के दिन करें 7 आसान काम, शिव समेत पूर्वजों की बरसेगी विशेष कृपा

यंत्र उपाय- विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन घर या दुकान पर विधिवत गणेश यंत्र या धन वृद्धि यंत्र स्थापित करें. ऐसा करने के साथ ही उसकी नियमित पूजा करें. यंत्र से जुड़ा यह उपाय व्यापार में आर्थिक तरक्की के साथ-साथ कर्ज की समस्या को भी दूर करने में सहायक है.  

कुशाग्र बुद्धि के लिए- विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं. इस दिन 21 दूर्वा से एक गांठ बना लें और उसकी माला बनाकर गणपति को अर्पित करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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