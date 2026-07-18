/कश्मीर घाटी का विचार नाग मंदिर जहां शिव जी ने बुलाई थी बैठक, जीर्णोद्वार के बाद खोला गया

श्रीनगर शहर के बीचों-बीच स्थित हिंदू विद्वानों की 5000 साल पुरानी सभा-स्थली "विचार नाग" का जीर्णोद्धार किया गया है और 36 साल बाद इसे फिर से खोल दिया गया है. "विचार नाग" वह जगह है जहां प्राचीन काल में हिंदू विद्वान साल के आखिरी दिन एक साथ बैठकर अगले साल की योजनाओं पर चर्चा करते थे और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हिंदुओं के लिए नए साल का कैलेंडर भी जारी करते थे, जिसे "नक्षत्र पत्र" कहा जाता था.
कश्मीर में भगवान शिव के हजारों साल पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है. 1990 में कश्मीरी पंडितों के बड़े पैमाने पर पलायन के बाद देखभाल न होने के कारण यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था.
विचार नाग मंदिर को 'विचार साहब' के नाम से भी जाना जाता है जिसका उल्लेख कल्हण की राजतरंगिणी और नीलमत पुराण में मिलता है. माना जाता है कि यह सम्राट कनिष्क (लगभग 78 ईस्वी) के शासनकाल के दौरान चौथी बौद्ध संगीति का स्थल था. ऐतिहासिक रूप से यह धार्मिक और बौद्धिक चर्चाओं का केंद्र था, जिसमें नए साल के लिए हिंदू कैलेंडर यानी 'पंचांग' पर कश्मीरी ब्राह्मणों की बहसें भी शामिल थीं. नए साल का कैलेंडर और भविष्य की अन्य योजनाओं को साल के आखिरी दिन इसी जगह पर अंतिम रूप दिया जाता था, जहां दुनिया भर के हिंदू विद्वान एक साथ मिलकर नया कैलेंडर (नक्षत्र पत्र) और भविष्य की योजनाओं को जारी करते थे. आदि गुरु शंकराचार्य और गुरु अभिनव गुप्त ने भी इस विचार नाग मंदिर में चर्चाओं में भाग लिया था. उसके बाद देश भर से कश्मीरी ब्राह्मण और हिंदू विद्वान पंचांग/नक्षत्र पत्र (हिंदू कैलेंडर) पर चर्चा करने के लिए इस मंदिर में आते थे.
हिंदू विद्वान राजिंदर परमी कौल ने कहा, "विचार नाग एक बहुत पुरानी जगह है. कहा जाता है कि लोग यहां आते थे. इसके बारे में बहुत पुरानी मान्यताएं हैं. माना जाता है कि लोग यहां आकर सोचते और ध्यान करते थे. इसके अलावा, कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक मान्यता है कि हमारे पंचांग जिसे हम 'जंत्री' और आम कश्मीरी भाषा में 'निचपात्र' (असल में 'नक्षत्र पत्र' या 'नक्षत्र साथ') कहते हैं, जिसके अनुसार, कश्मीरी पंडित हमेशा देखते हैं कि आज कौन सी तिथि है, क्या मुहूर्त है और 'साथ' (कश्मीरी में 'साथ' का मतलब समय या स्थिति से है) कैसा है. यह जंत्री यहीं तैयार की गई थी. इसे सोच-विचार और ध्यान के लिए बनाया गया था. चर्चाओं के बाद इसे तैयार किया गया और अंतिम चर्चा के बाद यहीं से छापा गया. यह एक मान्यता है. दूसरी मान्यता यह है कि इस विचारनाग का इतिहास 5,000 साल पुराना है. यहां यात्री आते थे और पूरी घाटी से तुलमुल्ला जाने के लिए यहां से गुजरते थे, रात यहीं बिताते थे."
उन्होंने आगे कहा, "यहां ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट का अंग्रेजी अनुवाद है: कई ग्रंथों में इसका जिक्र है और यह दर्ज है कि आचार्य अभिनव गुप्त यहां आए थे. इसके अलाव अन्य धार्मिक नेता भी यहां आए हैं. मैंने पहले ही बताया है कि यह जगह बहस, चर्चा और मंथन यानी आपसी बातचीत की जगह रही है क्योंकि 'विचार' का मतलब यही है: साथ मिलकर सोचना, एक-दूसरे से बात करना, बहस करना, चर्चा करना, मंथन करना और इस बात की बारीकियों को समझना कि हमें कैसे जीना चाहिए और भविष्य में हमारी कार्य योजना क्या होगी. धार्मिक नेता भी यहां आए हैं. ऐसी मान्यता है कि चौथी बौद्ध संगोष्ठी (कॉन्फ्रेंस) यहीं हुई थी, जो इस बात का सबूत है" इस बात का भी महत्व है कि चौथी बौद्ध संगोष्ठी महाराजा कनिष्क के समय में आयोजित की गई थी.” आचार्य अभिनव गुप्त और आदि शंकराचार्य ने भी इस स्थान का दौरा किया है. इसी से हमें पता चलता है कि हमारा 5000 साल पुराना सप्तर्षि संवत् (युग) यहीं से शुरू हुआ था. इसके अलावा, हमारे कैलेंडर यानी पंचांग, जिसे हम नक्षत्र पत्र कहते हैं उसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी. यही इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व है.”
विचारनाग मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां एक झरने में प्रमुख शिवलिंग स्थित है. माना जाता है कि यह मंदिर प्राचीन काल का है. अनुमानों के अनुसार यह लगभग 5000 साल पुराना है. जब कश्मीरी पंडित समुदाय अस्तित्व में आया था, हालाकि इसके निर्माण की सटीक तारीखें निश्चित नहीं हैं.
"विचारनाग" नाम कश्मीरी और संस्कृत शब्द "विचार" से आया है, जिसका अर्थ है चर्चा या सोच. यह नाम बौद्धिक और आध्यात्मिक चर्चाओं के केंद्र के रूप में मंदिर की ऐतिहासिक भूमिका को दर्शाता है. कश्मीरी पंडितों का यह भी मानना है कि पहली बैठक/चर्चा (मंथन या विचार) स्वयं भगवान शिव ने यहीं बुलाई थी और उसके बाद यह एक परंपरा बन गई जिसका पालन हजारों वर्षों तक किया गया.
एक भक्त सूरज कृष्ण रैना ने कहा, "विचारनाग का इतिहास 'नीलमत पुराण' से शुरू होता है जो लगभग 1600-1700 साल पुराना है. फिर इसका जिक्र 'राजतरंगिणी' में भी है. कहा जाता है कि हिंदू बेलनाकार आकृतियों (सिलेंडर) की पूजा करते हैं, जिनका कोई सिरा नहीं होता. हम गोल चीजों की पूजा करते हैं. तो, इन नक्षत्रों से जो भी ऊर्जा पैदा हो रही है उसे शिव ग्रहण करते हैं, वह उन्हीं की है. इसलिए हम उस पर जल चढ़ाते हैं. अब, समय की गणना कैसे की जाए. इसके लिए 'युग-सहस्र' की अवधारणा बनी. भगवान शिव ने आकर इसकी गणना का जो तरीका सुझाया उसे हम 'नक्षत्रपत्री' के रूप में जानते हैं. उन्होंने जो पहली बैठक की थी, वह यहीं 9 या 10 ऋषियों के साथ की थी. उन ऋषियों के साथ यहीं पर उन्होंने समय की गणना (काल-गणना) पर विचार-विमर्श किया था. यही कारण है कि इसका नाम 'विचारनाग' पड़ा. यहीं पर भगवान शिव ने काल-गणना की थी और उसे 'नक्षत्रपत्री' में शामिल किया गया था.
माना जाता है कि यह मंदिर चौथी बौद्ध संगीति (सर्वास्तिवाद परंपरा) का स्थल रहा है, जिसे कुषाण सम्राट कनिष्क ने लगभग 78 ईस्वी में आयोजित किया था. यह प्राचीन कश्मीर में शिक्षा के केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को उजागर करता है. मुख्य मंदिर में एक बड़ा कुंड है, जो 430 फीट लंबा, 35 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा है. इसके बीच में 3.5 फीट का शिवलिंग है, जो तभी दिखाई देता है जब कुंड में पानी का स्तर कम होता है. इस कुंड का पानी अनोखा है. गर्मियों में यह बर्फ जैसा ठंडा और सर्दियों में हल्का गर्म रहता है. इसमें कई तरह की मछलियां भी देखी जाती हैं. कश्मीरी कैलेंडर के आखिरी दिन 'चैत्र अमावस्या' का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें भक्त इस पवित्र कुंड में स्नान करते हैं और 'विचारनाग' मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं.
पुराना मंदिर कश्मीर के पारंपरिक तराशे हुए 'देवड़ी' पत्थरों से बना था. कुंड के पश्चिम और दक्षिण की ओर सीढ़ियां थीं, जिन्हें सुबह की धूप के हिसाब से बनाया गया था. इस जगह का नवीनीकरण उसी आर्किटेक्चर के साथ किया गया है लेकिन आधुनिक निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करके किया गया है. हालांकि, मुख्य मंदिर और कुंड में मौजूद दो शिवलिंग प्राचीन काल के बताए जाते हैं.
श्रीनगर के पुराने शहर में स्थित विचारनाग मंदिर का नवीनीकरण कश्मीरी पंडितों का भरोसा फिर से जीतने की दिशा में एक अहम कदम है. नौशेरा इलाके में स्थित यह मंदिर कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए बहुत सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है और कश्मीर की मिली-जुली विरासत को दर्शाता है. इसका जीर्णोद्धार कार्य 19 जुलाई, 2025 को शुरू हुआ और रिकॉर्ड समय में यानी सिर्फ एक साल में पूरा हो गया. मंदिर परिसर में 5 पवित्र कुंड और दो प्राचीन शिव मंदिर हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व फिर से जीवंत हो उठा है.
इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल के उद्घाटन पर पहुंचे सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने इसका स्वागत किया और कहा कि यह यकीन करना मुश्किल है कि हम यहां वापस आ गए हैं और जो जगह खंडहर हो चुकी थी, वह अब फिर से चमक रही है. सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग ₹5 करोड़ आवंटित किए हैं. इसे जम्मू-कश्मीर पुरातत्व विभाग की देखरेख में हेरिटेज संरक्षण योजना के तहत श्रीनगर के सड़क और भवन निर्माण विभाग द्वारा पूरा किया गया है.