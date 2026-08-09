/रात भर करवटें बदलते हैं आप? विदुर जी ने बताईं वो 5 गलतियां, जो रातों-रात उड़ा देती हैं नींद

महाभारत के समय महात्मा विदुर को अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के लिए जाना जाता था. उनकी कही बातें आज के दौर में भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं. महाभारत काल में जब राजा धृतराष्ट्र अपने मन की अशांति के कारण परेशान थे, तब उन्होंने विदुर जी से पूछा था कि इंसान की नींद किन वजहों से उड़ जाती है.
तब महात्मा विदुर ने नीति शास्त्र में ऐसी 5 परिस्थितियों का जिक्र किया था, जो इंसान का दिमागी सुकून छीन लेती हैं. अगर कोई व्यक्ति इन बातों को समझ ले, तो वह अपने जीवन में तनाव और चिंता से काफी हद तक बच सकता है.
महात्मा विदुर के अनुसार जब किसी इंसान के दिमाग पर कामुकता या वासना हावी हो जाती है, तो उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है. ऐसा व्यक्ति हर वक्त उसी सोच में डूबा रहता है. वासना के हावी होने से इंसान का मन कभी शांत नहीं रह पाता है.
उसके सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है. मन की यह चंचलता और बेचैनी उसे पूरी रात सोने नहीं देती. इंसान अपनी इन इच्छाओं के चक्कर में दिन रात खुद को थकाता रहता है.
विदुर जी ने बताया कि अगर किसी कमजोर व्यक्ति की दुश्मनी अपने से बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंसान से हो जाए, तो उसकी नींद उड़ जाती है. उसे हर पल यही डर सताता रहता है कि सामने वाला उस पर कब हमला कर दे.
अनहोनी का यह खौफ उसके दिमाग में हर समय चलता रहता है. इस डर और असुरक्षा के कारण वह रात भर करवटें बदलता रहता है. भय से भरा मन इंसान को कभी चैन की नींद सोने नहीं देता है.
जब कोई इंसान बहुत सारी धन दौलत जमा कर लेता है या उसकी तरक्की हो जाती है, तो उसे उसे खोने का डर सताने लगता है. जिस व्यक्ति के पास चोरों का डर होता है, वह रात भर जागकर अपने धन की चिंता करता रहता है.
उसे हर आहट पर लगता है कि कोई उसकी संपत्ति चुराने आ रहा है. महात्मा विदुर कहते हैं कि ज्यादा धन का मोह और उसे खोने का डर इंसान की सुख शांति को पूरी तरह से निगल जाता है.
महात्मा विदुर के अनुसार जो व्यक्ति किसी दूसरे की चीज या धन हड़पने की नीयत रखता है, वह कभी शांति से नहीं सो सकता. किसी दूसरे का हक मारने या चोरी करने की योजना बनाने वाला इंसान हमेशा मानसिक तनाव में रहता है.
उसका दिमाग लगातार यही साजिश रचने में लगा रहता है कि काम को कैसे अंजाम दिया जाए. इस तरह का आपराधिक और गलत विचार इंसान के मन को अंदर ही अंदर बेचैन रखता है और उसकी नींद छीन लेता है.
नींद न आने का पांचवां और सबसे बड़ा कारण इंसान का बीमार होना या किसी शारीरिक कष्ट से गुजरना है. जब शरीर किसी रोग की चपेट में आता है या इंसान अंदर से कमजोर हो जाता है, तो उसे रात में आराम नहीं मिलता.
बीमारी का दर्द और उससे जुड़ी चिंता इंसान को रात भर जगाए रखती है. विदुर जी के अनुसार एक स्वस्थ शरीर ही चैन की नींद का आधार होता है. बीमार व्यक्ति का मन और शरीर दोनों ही अशांत रहते हैं.
डिस्क्लेमर: यह लेख महाभारत के विदुर नीति और धार्मिक पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है. इसे केवल पाठकों तक जीवन प्रबंधन और जीवन शैली से जुड़ी पौराणिक जानकारियों को पहुंचाने के उद्देश्य से लिखा गया है.