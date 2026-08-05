/तो ये हैं नरक का द्वार... जानिए विदुर नीति के वो 5 नियम, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी

महाभारत काल में महात्मा विदुर ने जीवन से जुड़े कई गहरे और काम के रहस्य बताए थे. उनकी कही बातें आज के दौर में भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं. विदुर नीति के अनुसार इंसान की बर्बादी के पीछे कोई बाहरी ताकत नहीं होती है.
इंसान अपनी ही कुछ खराब आदतों के कारण पीछे रह जाता है. उन्होंने मनुष्य के 6 ऐसे बड़े दोष बताए हैं जो उसकी तरक्की को पूरी तरह रोक देते हैं. इसके साथ ही उन्होंने आत्मा को गिराने वाले 3 मुख्य द्वारों के बारे में भी सचेत किया है.
महात्मा विदुर का मानना था कि जो इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसे 6 अवगुणों से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए. ये 6 दोष नींद, सुस्ती, भय, क्रोध, आलस्य और काम टालने की आदत हैं.
बहुत ज्यादा सोना इंसान के कीमती समय को नष्ट कर देता है. सुस्ती और हमेशा ऊंघते रहने से दिमाग कभी तेजी से काम नहीं कर पाता. ये आदतें इंसान की सीखने की क्षमता को खत्म कर देती हैं.
भय यानी डर इंसान को कभी कोई नया या बड़ा कदम उठाने नहीं देता. डरपोक व्यक्ति जीवन भर किसी न किसी बात से झिझकता रहता है. वहीं क्रोध यानी गुस्सा इंसान की सोचने-समझने की शक्ति को एक पल में खत्म कर देता है.
जब इंसान को गुस्सा आता है, तो वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है. गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला बरसों की मेहनत पर पानी फेर देता है.
आलस्य इंसान का सबसे बड़ा गुप्त दुश्मन माना जाता है. आलसी इंसान हर काम को कल पर टालने की कोशिश करता है. विदुर जी कहते हैं कि काम टालने की आदत सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है.
जो काम आज हो सकता है, उसे आगे बढ़ाने से केवल नुकसान ही होता है. ये दोनों आदतें इंसान के सुनहरे मौके छीन लेती हैं और उसे जीवन में बहुत पीछे धकेल देती हैं.
विदुर नीति में आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाले 3 प्रमुख रास्ते बताए गए हैं. ये 3 द्वार काम (वासना), क्रोध और लोभ हैं. इन तीनों को नरक का द्वार माना गया है.
जब इंसान के मन में अनियंत्रित इच्छाएं जगती हैं, तो वह सही रास्ता भटक जाता है. अत्यधिक लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है. लोभी व्यक्ति कभी किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो पाता और खुद ही अपने विनाश का कारण बनता है.
महात्मा विदुर की यह सीख आज के आधुनिक जीवन में भी उतनी ही उपयोगी है. अगर आप जीवन में सफलता और मानसिक शांति पाना चाहते हैं, तो इन 6 दोषों को पहचानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करें.
साथ ही काम, क्रोध और लोभ पर अपना नियंत्रण बनाए रखें. इन पुरानी सीखों को अपने जीवन में उतारकर कोई भी व्यक्ति सही राह चुन सकता है और बर्बादी के रास्ते से बच सकता है.
डिस्क्लेमर: यह लेख सनातन परंपराओं और पौराणिक ग्रंथ 'विदुर नीति' (महाभारत) की व्यावहारिक शिक्षाओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों को जीवन प्रबंधन और नैतिक मूल्यों की जानकारी देना है.