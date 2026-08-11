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ऑफिस और घर में बिगड़ने लगे हैं रिश्ते? विदुर जी के ये 5 नियम सीख गए तो कभी नहीं होगी अनबन

विदुर नीति सिखाती है कि जरूरत से ज्यादा बोलना और कड़वी वाणी बोलना रिश्तों को बर्बाद कर देता है, इस खबर में हमें कब बोलना चाहिए और कब मौन रहने में ही भलाई है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे.

Written Byharsh singh
Published: Aug 11, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:22 PM IST
ऑफिस और घर में बिगड़ने लगे हैं रिश्ते? विदुर जी के ये 5 नियम सीख गए तो कभी नहीं होगी अनबन

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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