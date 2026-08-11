/ऑफिस और घर में बिगड़ने लगे हैं रिश्ते? विदुर जी के ये 5 नियम सीख गए तो कभी नहीं होगी अनबन

हमारी जुबान से निकले शब्द इंसान को बना भी सकते हैं और बने-बनाये खेल को बिगाड़ भी सकते हैं. कई बार तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन कड़वी बोली का दिया घाव पूरे जिंदगी नहीं भरता है. महाभारत काल में महात्मा विदुर ने नीति शास्त्र में वाणी यानी बोलने के सही तरीकों पर बहुत गहरी बातें कही थीं.
उनका मानना था कि बिना सोचे-समझे बोलना या जरूरत से ज्यादा बोलना रिश्तों में दरार डाल देता है. आज के दौर में भी चाहे हमारा घर-परिवार हो या फिर दफ्तर, अगर हम बोलने से पहले थोड़ा सोच लें तो कई बड़े विवादों से खुद को बचा सकते हैं.
महात्मा विदुर कहते हैं कि इंसान को हमेशा सत्य, प्रिय और मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए. जो लोग बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल देते हैं, वे अक्सर अपने ही हाथों अपना नुकसान कर बैठते हैं. शब्दों का चयन बहुत संभलकर करना चाहिए, क्योंकि एक बार मुंह से निकली बात वापस नहीं आती है.
अगर आप अपनी बात को साफ और मिठास के साथ रखते हैं, तो दुश्मन भी आपका सम्मान करने लगता है. कड़वे शब्द किसी के दिल में गहरी चोट पहुंचाते हैं, जिससे बने-बनाए रिश्ते पल भर में बिखर जाते हैं.
विदुर जी के अनुसार हर जगह अपनी बात रखना या ज्ञान बांटना समझदारी नहीं होती. कई बार इंसान के लिए चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है. जब आपके सामने कोई बिना वजह गुस्सा कर रहा हो या बहस के मूड में हो, तो उस समय शांत रहना ही बेहतर होता है.
मौन रहने से आप न केवल विवाद को टाल देते हैं, बल्कि सामने वाले के गुस्से को भी बिना लड़े शांत कर देते हैं. फालतू की बहसों में पड़ने से सिर्फ आपकी ऊर्जा और समय की बर्बादी होती है.
आज के कामकाजी माहौल में विदुर जी की ये बातें बेहद काम आती हैं. दफ्तर में कभी भी बिना सोचे-समझे अपने सहकर्मियों या सीनियर से कुछ नहीं बोलना चाहिए. काम की जगह पर जरूरत से ज्यादा बातें करना या दूसरों की चुगली करना आपकी छवि खराब करता है.
अपनी बात को हमेशा तर्कों और तथ्यों के साथ रखें. जब मीटिंग या चर्चा में आपकी राय मांगी जाए, तभी बोलना सही रहता है. कम और सटीक बोलने वाले लोगों की बातों को ऑफिस में ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है.
घर-परिवार में कड़वी बातें अक्सर बड़े-बड़े झगड़ों की जड़ बनती हैं. अक्सर हम अपनों पर गुस्सा निकालते समय ऐसे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर बैठते हैं, जिनका पछतावा बाद में होता है.
महात्मा विदुर कहते हैं कि अपनों के साथ बात करते समय हमेशा लहजे का ध्यान रखना चाहिए. अगर परिवार में कोई विवाद की स्थिति बने, तो तुरंत तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें.
थोड़े समय के लिए मौन साध लेना रिश्ते में दूरियां आने से रोक लेता है. प्यार से कही गई छोटी सी बात भी बड़े से बड़े तनाव को खत्म कर सकती है.
विदुर नीति हमें सही समय और सही जगह पर बोलने का हुनर सिखाती है. जब किसी अन्याय के खिलाफ बोलना हो या किसी की मदद करनी हो, तब चुप रहना कायरता कहलाता है.
वहां अपनी बात पूरे साहस के साथ रखनी चाहिए. लेकिन जहां सामने वाला इंसान आपकी बात समझने को तैयार न हो, या जहां बात सिर्फ अहंकार की हो, वहां मौन रहना ही बुद्धिमानी है.
बोलने और चुप रहने के बीच का यह सही संतुलन ही इंसान को समाज में मान-सम्मान दिलाता है और उसे तनावमुक्त जीवन जीने में मदद करता है.
डिस्क्लेमर: यह लेख महाभारत कालीन विदुर नीति की पौराणिक मान्यताओं और जीवन प्रबंधन के सिद्धांतों पर आधारित है. इसे पाठकों तक सामान्य जीवन शैली और बातचीत के सही तरीकों की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से लिखा गया है.