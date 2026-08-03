/ऐसे घरों में एक पल भी नहीं ठहरतीं मां लक्ष्मी, विदुर जी ने बताए हैं दरिद्रता के 3 बड़े कारण

महाभारत काल में महात्मा विदुर को सबसे बुद्धिमान और दूरदर्शी माना जाता था. उनकी कही बातें आज के दौर में भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं. विदुर नीति में जीवन से जुड़ी कई जरूरी बातें बताई गई हैं, जो हमें सही और गलत का फर्क समझाती हैं. इसी नीति में महात्मा विदुर ने ये भी बताया है कि किस तरह के घरों में कभी तरक्की नहीं होती है.
उन्होंने ऐसे 3 बड़े कारणों का जिक्र किया है जिनकी वजह से घर में गरीबी पैर पसारने लगती है और मां लक्ष्मी उस घर का रास्ता बंद कर देती हैं. अगर इंसान समय रहते अपनी इन आदतों को सुधार ले, तो वह कभी आर्थिक संकट में नहीं फंसता है.
विदुर जी के अनुसार, जिस घर के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं, वहां दरिद्रता खुद ब खुद आ जाती है. सूरज निकलने के बाद तक सोना और किसी काम में मन न लगाना बर्बादी की सबसे पहली सीढ़ी होती है.
आलसी व्यक्ति कभी अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता. जब इंसान मेहनत से जी चुराने लगता है, तो उसकी आमदनी के रास्ते धीरे धीरे बंद होने लगते हैं. ऐसे घर में कभी भी तरक्की या खुशहाली नहीं ठहरती, क्योंकि मां लक्ष्मी हमेशा मेहनती और अनुशासित लोगों से ही प्रसन्न होती हैं.
वास्तु और विदुर नीति दोनों में स्वच्छता को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है. जिस घर में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता और सामान इधर उधर बिखरा रहता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से फैलती है.
गंदे कपड़े पहनना, किचन में रात भर गंदे बर्तन छोड़ देना और घर के कोनों में धूल मिट्टी जमने देना दरिद्रता को न्योता देता है. जहां सफाई नहीं होती, वहां बीमारियां और तनाव भी अपने आप आ जाते हैं. इस तरह की अव्यवस्था वाले घरों से सुख, समृद्धि और धन हमेशा दूर ही रहते हैं.
विदुर नीति में वाणी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है. जिस घर में रोज झगड़े होते हैं और लोग आपस में गाली गलौच या कड़वी बातें करते हैं, वहां कभी शांति नहीं रह सकती. जब घर के सदस्य एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, तो उस माहौल में घोर नकारात्मकता पैदा होती है.
महात्मा विदुर कहते हैं कि जहां कलह और कलेश का माहौल रहता है, वहां से धन की देवी मां लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं. ऐसे घरों में बरकत पूरी तरह से खत्म हो जाती है और पैसा पानी की तरह बहने लगता है.
महात्मा विदुर ने एक और बहुत जरूरी बात कही है कि इंसान को हमेशा अपनी कमाई और खर्च का हिसाब रखना चाहिए. अपनी आय से ज्यादा खर्च करना और दिखावे के चक्कर में उधार लेना इंसान को कंगाली के दलदल में धकेल देता है.
इसके अलावा छल कपट या किसी को धोखा देकर कमाया गया पैसा भी घर में कभी टिकता नहीं है. गलत रास्ते से आया धन अपने साथ बहुत सारी परेशानियां लाता है. यह पैसा घर की शांति छीन लेता है और इंसान बीमारियों या मुकदमों में फंसकर कंगाल हो जाता है.
अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली रहे, तो महात्मा विदुर की बातों पर अमल करना शुरू कर दें. सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और घर को साफ सुथरा रखें. घर के माहौल को शांत बनाए रखें और परिवार के सदस्यों के साथ मीठी वाणी में बात करें.
मेहनत से पैसा कमाएं और उसमें से कुछ हिस्सा बचत और दान पुण्य के लिए जरूर निकालें. जब इंसान सही नीयत, मेहनत और अनुशासन के साथ जीवन जीता है, तो उसके घर में हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.
डिस्क्लेमर: यह लेख महाभारत के विदुर नीति ग्रंथों, पारंपरिक मान्यताओं और जीवन दर्शन पर आधारित है. इसका मकसद पाठकों को नैतिक और व्यावहारिक जीवनशैली से जुड़ी सामान्य जानकारियां देना है.