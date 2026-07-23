/महात्मा विदुर ने बताई थीं इंसान की 6 ऐसी आदतें, जो रातों-रात खत्म कर देती हैं सुख और समृद्धि

महाभारत काल में महात्मा विदुर ने जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें बताई थीं, जो आज भी हमारे बहुत काम आती हैं. विदुर नीति में ऐसे कई नियमों के बारे में बताया गया है, जिन्हें मानकर कोई भी इंसान जीवन में तरक्की पा सकता है.
इसके साथ ही महात्मा विदुर ने 6 ऐसी बुरी आदतों के बारे में भी वार्निंग दी है, जो इंसान की बर्बादी का कारण बनती हैं. अगर समय रहते इन आदतों को न छोड़ा जाए, तो हंसता खेलता परिवार भी पूरी तरह तबाह हो जाता है.
विदुर नीति के अनुसार बहुत ज्यादा सोना और काम टालने का आलस्य बर्बादी की पहली सीढ़ी है. जो इंसान हर समय सुस्ती में रहता है, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है.
काम को कल पर टालने की आदत से अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं. इसलिए अगर आप जीवन में सफलता और नाम कमाना चाहते हैं, तो अपनी नींद पर काबू पाएं और आलस्य को पूरी तरह छोड़ दें.
महात्मा विदुर का मानना था कि बात बात पर डरना और बेवजह गुस्सा करना इंसान की सोच को कमजोर बना देता है. जो व्यक्ति हमेशा डर के माहौल में रहता है, वो कभी बड़े फैसले नहीं ले पाता है.
वहीं अत्यधिक गुस्सा इंसान की सोचने समझने की शक्ति को पूरी तरह खत्म कर देता है. गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला आपकी सालों की मेहनत को पल भर में बर्बाद कर सकता है.
किसी भी काम को सही समय पर न करना और ढिलाई बरतना इंसान की प्रगति को रोक देता है. महात्मा विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसका साथ छोड़ देता है.
काम को धीरे धीरे करने या उसे आगे के लिए टालने से सिर्फ मानसिक तनाव बढ़ता है. सफल होने के लिए हर काम को सही समय और पूरी लगन के साथ पूरा करना बहुत जरूरी है.
अगर हम इन बातों को ध्यान से देखें तो नींद, आलस्य, डर, गुस्सा, काम टालना और सुस्ती ही वे 6 बुरी आदतें हैं. ये आदतें किसी भी बुद्धिमान इंसान की काबिलियत को धीरे धीरे निगल जाती हैं.
जो इंसान इन 6 दोषों पर काबू पा लेता है, उसे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. महाभारत के दौर में दी गई यह सीख आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी पूरी तरह सटीक बैठती है.
डिस्क्लैमर: यह लेख पौराणिक ग्रंथों, विदुर नीति और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों तक प्राचीन भारतीय जीवन दर्शन और नैतिक विचारों को पहुंचाना है.