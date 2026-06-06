Vidur Niti: किन वजहों से धन हो जाता है नष्ट? जानें विदुर नीति

Vidur Niti Money Tips: धन वर्तमान समय में इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है. यही वजह है को लोग पैसा कमाने के लिए हर संभव मेहनत करते हैं. शास्त्रों के मुताबिक, धन का सदुपयोग ना करने पर वह अपने आप नष्ट हो जाता है. इसको लेकर महात्मा विदुर ने कुछ सुझाव दिए हैं. उनके मुताबिक, कुछ परिस्थितियों में धन खुद-ब-खुद नष्ट हो जाता है. ऐसे में हर इंसान के लिए यह जानना जरूरी है कि किन वजहों से धन बर्बाद हो जाता है. साथ ही, धन की बर्बादी से बचने के लिए किन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए.