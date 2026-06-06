Vidur Niti: किन वजहों से धन हो जाता है नष्ट? जानें विदुर नीति

Vidur Niti Money Tips: धन वर्तमान समय में इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है. यही वजह है को लोग पैसा कमाने के लिए हर संभव मेहनत करते हैं. शास्त्रों के मुताबिक, धन का सदुपयोग ना करने पर वह अपने आप नष्ट हो जाता है. इसको लेकर महात्मा विदुर ने कुछ सुझाव दिए हैं. उनके मुताबिक, कुछ परिस्थितियों में धन खुद-ब-खुद नष्ट हो जाता है. ऐसे में हर इंसान के लिए यह जानना जरूरी है कि किन वजहों से धन बर्बाद हो जाता है. साथ ही, धन की बर्बादी से बचने के लिए किन बातों को हमेशा याद रखना चाहिए.
"अतिक्लेशेन येर्था: स्युर्धर्मस्यातिक्रमेण वा
अरेर्वा प्रणिपातेन मा स्म तेष मन: कृथा:"
विदुर नीति के इस श्लोक का अर्थ है- किसी को बहुत कष्ट देकर अर्जित किया गया, अनैतिक रूप से कमाया गया, शत्रु के सामने गिड़गिड़ाकर प्राप्त किया गया और धर्म के विरुद्ध आचरण कर कमाया हुआ धन आखिरकार नष्ट हो जाता है.
महात्मा विदुर ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी सूरत में दूसरों को कष्ट देकर अर्जित नहीं करना चाहिए. विदुर के मुताबिक, दूसरों को परेशान कर कमाया हुआ धन कितना भी क्यों ना हो, वह सुख नहीं दे सकता. ऐसा धन व्यक्ति के लिए घातक होता है. परिवार में अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है.
विदुर नीति के अनुसार, अनैतिक कामों के जरिए कमाया हुआ पैसा नहीं टिकता है. अगर वह कुछ समय के लिए टिक भी गया तो अच्छे कार्यों में नहीं लग सकता है. ऐसा धन मानसिक पीड़ा, शारीरिक कष्ट और रोग का कारण बनता है.
विदुर नीति कहती है कि किसी के सामने गिड़गिड़ाकर कमाया हुआ पैसा आखिरकार नष्ट हो जाता है. किसी को लालच देकर भी धन कमाने बचना चाहिए. महात्मा विदुर के मुताबिक, ऐसा धन बर्बाद हो जाता है. अगर पास में है, तो भी सुकून नहीं दे सकता.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)