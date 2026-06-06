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Vidur Niti: किन वजहों से धन हो जाता है नष्ट? जानें विदुर नीति

Vidur Niti About Wealth: आज के दौर में धन हर इंसान के लिए जरूरी है. मगर, महात्मा विदुर ने इसके लिए कुछ बातों का खास ख्याल रखने की सलाह दी है. जानिए, किन कारणों से धन नष्ट हो जाता है.

Written ByDipesh Thakur
Published: Jun 06, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:51 PM IST
Vidur Niti: किन वजहों से धन हो जाता है नष्ट? जानें विदुर नीति

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Dipesh Thakur

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र और धर्म-अध्यात्म में इनकी गहरी रूचि है और कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है. इन्होंने संस्कृत साहित्य विषय से स्नातक के बाद पत्रकारिता और जनसंचार विषय से स्नातकोत्तर किया, जिसमें इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त है. 

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