/लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल रही सफलता? विदुर नीति के अनुसार तुरंत छोड़ें ये 6 आदतें

महाभारत काल में महात्मा विदुर ने नीतिशास्त्र में इंसान की तरक्की और नाकामी से जुड़ी कई काम की बातें बताई हैं. विदुर नीति के अनुसार इंसान की अपनी ही कुछ आदतें उसकी कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनती हैं.
अगर समय रहते इन आदतों में सुधार न किया जाए तो व्यक्ति जीवन भर आगे बढ़ने के लिए तरसता रहता है.
महात्मा विदुर ने ऐसी ही आदतों का जिक्र किया है, जो किसी भी हंसते-खेलते जीवन को बर्बाद कर सकती हैं. आइए जानते हैं इन आदतों के बारे में ताकि आप खुद को इनसे दूर रख सकें.
शरीर और दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए सही नींद लेना बहुत जरूरी होता है. लेकिन जरूरत से ज्यादा सोने की आदत इंसान की पूरी दिनचर्या को बिगाड़ देती है.
देर तक सोने से इंसान अपने काम समय पर शुरू नहीं कर पाता है. इस चक्कर में उसके हाथ से कई बड़े और अच्छे मौके निकल जाते हैं. इंसान का जीवन काम करने के लिए मिला है, इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालना बहुत जरूरी है.
जो इंसान अपने काम से जी चुराता है, उसे जीवन में कभी बड़ी तरक्की नहीं मिलती. हर समय सुस्ती में रहना और खुद को थका हुआ महसूस करना एक बुरी बीमारी की तरह होता है.
यह आदत न सिर्फ आपकी काम करने की क्षमता को घटाती है बल्कि आए हुए मौके भी छीन लेती है. अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहें. सुस्ती छोड़कर पूरे जोश के साथ हर काम को समय पर पूरा करने की आदत डालें.
जीवन में डर और असफल होने की चिंता हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आती है. लेकिन अगर यह डर इतना बढ़ जाए कि आप नया काम शुरू ही न कर पाएं तो यह बहुत गलत है.
नया काम सीखते समय जोखिम को समझना और उसे स्वीकार करना ही असली समझदारी होती है. डर के मारे कदम पीछे खींचने से इंसान जीवन भर एक ही जगह अटका रह जाता है.
असफलता के डर को खुद पर हावी न होने दें और पूरे भरोसे के साथ कदम आगे बढ़ाएं.
गुस्से में इंसान अक्सर ऐसे कड़वे शब्द बोल देता है जिससे बने बनाए रिश्ते पल भर में टूट जाते हैं. क्रोध के वक्त इंसान के सही-गलत सोचने और सही फैसला लेने की शक्ति खत्म हो जाती है.
जब भी बहुत तेज गुस्सा आए तो तुरंत बोलने या फैसला लेने के बजाय चुप रहना बेहतर होता है. गहरी सांस लें और पूरे मामले को ठंडे दिमाग से समझकर ही अपनी बात कहें. ऐसा करने से बात बिगड़ने के बजाय संभल जाती है और सही राह निकल आती है.
किसी भी काम को आगे के लिए टालने की आदत इंसान पर बहुत भारी पड़ती है. आज का काम कल पर छोड़ने से कामों का बोझ दिन-ब-दिन बढ़ता चला जाता है.
बाद में यही काम बड़ी चुनौती बन जाते हैं और इंसान फालतू के तनाव में आ जाता है. जो लोग रोज का काम रोज खत्म करते हैं, वे हर नए मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं. अपने जरूरी कामों की एक लिस्ट बनाएं और उन्हें समय पर पूरा करके काम का बोझ खत्म करें.
(Disclaimer): इस आलेख में दी गई जानकारी महात्मा विदुर के नीतिशास्त्र, पौराणिक ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचनात्मक और प्रेरणादायक जानकारी पाठकों तक पहुंचाना है.