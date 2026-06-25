Vidur niti: महाभारत के सबसे समझदार और दूरदर्शी किरदारों में महात्मा विदुर का नाम सबसे ऊपर आता है. वह केवल हस्तिनापुर के महामंत्री ही नहीं थे, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की कला सिखाने वाले एक महान ज्ञानी भी थे. उनके द्वारा राजा धृतराष्ट्र को दिए गए ज्ञान को आज हम विदुर नीति के नाम से जानते हैं. यह अद्भुत ज्ञान महाभारत ग्रंथ के 'उद्योग पर्व' में विस्तार से मिलता है.
महात्मा विदुर ने इस किताब में इंसानों की कुछ ऐसी खराब आदतों का जिक्र किया है, जो किसी भी भले चंगे इंसान को महामूर्ख बना देती हैं. अगर कोई व्यक्ति वक्त रहते इन आदतों को नहीं बदलता, तो समाज में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है. उसे हर जगह नाकामी और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है.
विदुर नीति के अनुसार, घमंड या अहंकार किसी भी इंसान की बर्बादी का पहला कदम होता है. जब किसी व्यक्ति के सिर पर पैसे, पद या ताकत का घमंड चढ़ जाता है, तो वह खुद को दुनिया में सबसे ऊपर समझने लगता है. वह दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझने लगता है और किसी की अच्छी सलाह भी नहीं सुनता. यही घमंडी सोच उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है.
महाभारत में दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. दुर्योधन के पास ताकत और सत्ता का भयंकर घमंड था. उसने महात्मा विदुर और भगवान कृष्ण जैसी महान हस्तियों की सही बातों को लात मार दी. नतीजा यह हुआ कि उसका पूरा का पूरा कौरव वंश खत्म हो गया. इसलिए इंसान को हमेशा जमीन से जुड़कर और विनम्र रहना चाहिए.
गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यह बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं. महात्मा विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाता, वह अपनी बुद्धि को खुद ही नष्ट कर देता है. गुस्से में इंसान अच्छे और बुरे का फर्क पूरी तरह भूल जाता है. दुर्योधन का गुस्सा और उसकी नफरत इतनी ज्यादा थी कि उसने अपनों के खून की नदियां बहा दीं.
क्रोध में आकर लिए गए फैसले हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं. जब भी आपको बहुत तेज गुस्सा आए, तो उस समय कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए. उस वक्त शांत रहना और गहरी सांस लेना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है.
आलस्य को विदुर जी ने सिर्फ एक शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि महामूर्खता का लक्षण माना है. जो लोग आज के काम को कल पर टालते रहते हैं, वे जीवन की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाते हैं. समय एक ऐसी चीज है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती. टालमटोल करने वाले लोग अंत में सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं और उनके हाथ कुछ नहीं आता.
जिंदगी में कामयाब होने के लिए आलस को भगाना सबसे जरूरी है. इसके लिए इंसान को रोज सुबह अपने लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करने चाहिए. उन कामों को उसी दिन हर हाल में पूरा करने की आदत डालनी चाहिए.
दूसरों की तरक्की और सुख को देखकर मन ही मन कुढ़ना या जलना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है. विदुर नीति कहती है कि ईर्ष्या या जलन रखने वाला इंसान कभी खुद तरक्की नहीं कर पाता. उसका पूरा ध्यान अपनी मेहनत पर होने के बजाय दूसरों को नीचा दिखाने पर लगा रहता है. दुर्योधन की पांडवों के प्रति जलन ही महाभारत के महायुद्ध की सबसे बड़ी वजह बनी थी.
इसके अलावा लालच एक ऐसी कभी न बुझने वाली आग है, जो इंसान को सही गलत का रास्ता भुला देती है. कौरवों ने लालच में आकर पांडवों का पूरा राज्य हड़प लिया था. इस लालच ने अंत में उनका सब कुछ छीन लिया. इसलिए इंसान को मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए और जो पास है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)