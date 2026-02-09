Advertisement
trendingNow13103680
Hindi Newsधर्मVidur Niti: ये 5 काम इंसान को ले जाती हैं विनाश की ओर, आज ही सुधार लें अपनी आदत, जानें विदुर नीति

Vidur Niti: ये 5 काम इंसान को ले जाती हैं विनाश की ओर, आज ही सुधार लें अपनी आदत, जानें विदुर नीति

Vidur Niti: विदुर नीति के मुताबिक, इंसान की सफलता और असफलता उसके कर्मों और आदतों पर भी बहुत हद तक निर्भर करती है. महात्मा विदुर कहते हैं कि अगर इंसान 5 दोषों का छोड़ दें, तो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया जा सकता है. आइए जानते हैं महात्मा विदुर की 5 खास नीति.

Reported By:  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 09, 2026, 06:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vidur Niti: ये 5 काम इंसान को ले जाती हैं विनाश की ओर, आज ही सुधार लें अपनी आदत, जानें विदुर नीति

Vidur Niti: भारतीय इतिहास में नीति और नैतिकता की जब भी बात होती है, तो महात्मा विदुर का नाम आगे होता है. भीष्म, चाणक्य और शुक्राचार्य जैसे महान नीतिज्ञों की श्रेणी में विदुर जी का स्थान बेहद खास है. महाराज धृतराष्ट्र के भाई और प्रधानमंत्री होने के नाते, उन्होंने जीवन के जो कड़वे सच बताए, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं. जिस तरह आचार्य चाणक्य ने जीवन जीवन के विभिन्न पहलुओं पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसी तरह महात्मा विदुर ने भी व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ खास नीतियां बताई हैं. विदुर नीति के अनुसार, मनुष्य की अपनी कुछ आदतें ही उसके जीवन को अंधकार की ओर धकेल देती हैं. आइए जानते हैं वे 5 आदतें कौन सी हैं, जिनसे हमें दूरी बना लेनी चाहिए.

अनियंत्रित क्रोध 

महात्मा विदुर का मानना है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि काम, क्रोध और लोभ- ये तीन नरक के द्वार हैं. ये न सिर्फ व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट करते हैं, बल्कि उसकी आत्मा का भी पतन कर देते हैं. जो व्यक्ति बात-बात पर अपना आपा खो देता है, वह आखिरकार दुखों की गहरी खाई में गिर जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईर्ष्या और असंतोष 

विदुर जी ने छह प्रकार के लोगों को सदा दुखी रहने वाला बताया है- ईर्ष्या करने वाले, दूसरों से घृणा करने वाले, असंतुष्ट, क्रोधी, शंकालु और दूसरों पर आश्रित रहने वाले. दूसरों से जलने के बजाय उनसे अच्छी प्रेरणा लें. जीवन में संतोष का भाव जगाएं और दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करें. जो व्यक्ति दूसरों की लकीर छोटी करने की कोशिश करता है, उसका अपना जीवन अंधकारमय हो जाता है.

अत्यधिक या अंधा विश्वास 

विश्वास के मामले में विदुर जी की नीति बहुत सटीक है. वे कहते हैं कि जो विश्वास के पात्र नहीं है, उस पर तो कभी भरोसा न करें, लेकिन जो विश्वास के योग्य है, उस पर भी अति-विश्वास न करें. अत्यधिक भरोसा कभी-कभी ऐसे भय को जन्म देता है, जो व्यक्ति के मूल उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है. साथ ही, जो व्यक्ति किसी पर भी भरोसा नहीं करता और अपनों का छोड़ देता है, वह अधर्मी कहलाता है.

यह भी पढ़ें: सूर्य-बुध की युति से चमकेगी इन 5 राशि वालों की किस्मत, 'बुधादित्य योग' देगा धन और सुख-समृद्धि

खुद की प्रशंसा और दूसरों की निंदा 

खुद की तारीफ करना और दूसरों की बुराई करना एक आत्मघाती आदत है. विदुर नीति के अनुसार, जो व्यक्ति अपनी योग्यता का ढिंढोरा पीटता है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वह समाज में अपना सम्मान खो देता है. ऐसी नकारात्मक मानसिकता धीरे-धीरे व्यक्ति की तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देती है.

मूर्खतापूर्ण व्यवहार 

विदुर जी ने मूढ़ या मूर्ख व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कहा है कि ऐसा व्यक्ति बिना बुलाए किसी के घर या सभा में प्रवेश कर जाता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है और अविश्वसनीय लोगों पर भी आंखें मूंदकर भरोसा कर लेता है. विवेकहीनता की यह आदत जीवन को बर्बादी की ओर ले जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

TAGS

vidur niti

Trending news

बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
West Bengal SIR
बंगाल में SIR की मियाद 1 हफ्ते बढ़ी, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे; SC की तल्ख टिप्पणी
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
cyber fraud
चैटिंग से साइबर फ्रॉड तक... पाकिस्तानी राबिया के इश्क में हरदीप कैसे बना अपराधी?
क्या है संविधान का आर्टिकल 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है
Lok Sabha Speaker Removal Process
क्या है संविधान का आर्टिकल 94C? जिसके जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM Mamta
मिड-डे मील का 25% भी नहीं खर्च पाई ममता सरकार, पिछले 3 सालों के आंकड़ो ने उड़ाई नींद
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
Assam CM Himanta Biswa Sarma
CM हिमंता के परिवार पर 12,000 बीघा जमीन कब्जे का बड़ा आरोप, गोगोई का पलटवार
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
umarkhed maharashtra school
महाराष्ट्र के स्कूल में पाकिस्तानी धुन पर डांस! रिपब्लिक डे पर बजा 'मर्द-ए-मुजाहिद'
तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; कॉलेज में लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर कर लिया..
Tarn Taran
तरनतारन में इश्क का खूनी अंजाम; कॉलेज में लड़के ने लड़की को मारी गोली, फिर कर लिया..
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
mohan bhagwat news
कौन दिला सकता है भारत रत्न? सावरकर से सम्मान बढ़ने की बात सुन भागवत से भड़का विपक्ष
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
Pariksha Pe Charcha 2026
जिस भाषण पर बजती रही ताली, उससे पहले डर गए थे विवेकानंद- PM मोदी ने सुनाया किस्सा
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी
om birla
बजट सत्र में गिरेगी स्पीकर की कुर्सी? बवाल के बीच कर ली अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी