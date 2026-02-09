Vidur Niti: ये 5 काम इंसान को ले जाती हैं विनाश की ओर, आज ही सुधार लें अपनी आदत, जानें विदुर नीति

Vidur Niti: भारतीय इतिहास में नीति और नैतिकता की जब भी बात होती है, तो महात्मा विदुर का नाम आगे होता है. भीष्म, चाणक्य और शुक्राचार्य जैसे महान नीतिज्ञों की श्रेणी में विदुर जी का स्थान बेहद खास है. महाराज धृतराष्ट्र के भाई और प्रधानमंत्री होने के नाते, उन्होंने जीवन के जो कड़वे सच बताए, वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं. जिस तरह आचार्य चाणक्य ने जीवन जीवन के विभिन्न पहलुओं पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं, उसी तरह महात्मा विदुर ने भी व्यक्ति के जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ खास नीतियां बताई हैं. विदुर नीति के अनुसार, मनुष्य की अपनी कुछ आदतें ही उसके जीवन को अंधकार की ओर धकेल देती हैं. आइए जानते हैं वे 5 आदतें कौन सी हैं, जिनसे हमें दूरी बना लेनी चाहिए.

अनियंत्रित क्रोध

महात्मा विदुर का मानना है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि काम, क्रोध और लोभ- ये तीन नरक के द्वार हैं. ये न सिर्फ व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट करते हैं, बल्कि उसकी आत्मा का भी पतन कर देते हैं. जो व्यक्ति बात-बात पर अपना आपा खो देता है, वह आखिरकार दुखों की गहरी खाई में गिर जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईर्ष्या और असंतोष

विदुर जी ने छह प्रकार के लोगों को सदा दुखी रहने वाला बताया है- ईर्ष्या करने वाले, दूसरों से घृणा करने वाले, असंतुष्ट, क्रोधी, शंकालु और दूसरों पर आश्रित रहने वाले. दूसरों से जलने के बजाय उनसे अच्छी प्रेरणा लें. जीवन में संतोष का भाव जगाएं और दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करें. जो व्यक्ति दूसरों की लकीर छोटी करने की कोशिश करता है, उसका अपना जीवन अंधकारमय हो जाता है.

अत्यधिक या अंधा विश्वास

विश्वास के मामले में विदुर जी की नीति बहुत सटीक है. वे कहते हैं कि जो विश्वास के पात्र नहीं है, उस पर तो कभी भरोसा न करें, लेकिन जो विश्वास के योग्य है, उस पर भी अति-विश्वास न करें. अत्यधिक भरोसा कभी-कभी ऐसे भय को जन्म देता है, जो व्यक्ति के मूल उद्देश्य को ही नष्ट कर देता है. साथ ही, जो व्यक्ति किसी पर भी भरोसा नहीं करता और अपनों का छोड़ देता है, वह अधर्मी कहलाता है.

यह भी पढ़ें: सूर्य-बुध की युति से चमकेगी इन 5 राशि वालों की किस्मत, 'बुधादित्य योग' देगा धन और सुख-समृद्धि

खुद की प्रशंसा और दूसरों की निंदा

खुद की तारीफ करना और दूसरों की बुराई करना एक आत्मघाती आदत है. विदुर नीति के अनुसार, जो व्यक्ति अपनी योग्यता का ढिंढोरा पीटता है और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वह समाज में अपना सम्मान खो देता है. ऐसी नकारात्मक मानसिकता धीरे-धीरे व्यक्ति की तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देती है.

मूर्खतापूर्ण व्यवहार

विदुर जी ने मूढ़ या मूर्ख व्यक्ति के लक्षण बताते हुए कहा है कि ऐसा व्यक्ति बिना बुलाए किसी के घर या सभा में प्रवेश कर जाता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है और अविश्वसनीय लोगों पर भी आंखें मूंदकर भरोसा कर लेता है. विवेकहीनता की यह आदत जीवन को बर्बादी की ओर ले जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)