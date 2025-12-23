Advertisement
Hindi Newsधर्मVighneshwar Chaturthi 2025: संकटों से मुक्ति के लिए विघ्नेश्वर चतुर्थी पर गणेश जी को क्या करें अर्पित, कैसे होंगे बप्पा प्रसन्न? जानें

Vighneshwar Chaturthi 2025: संकटों से मुक्ति के लिए विघ्नेश्वर चतुर्थी पर गणेश जी को क्या करें अर्पित, कैसे होंगे बप्पा प्रसन्न? जानें

Vighneshwar Chaturthi 2025 Kab Hai: हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प कर गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है. यह तिथि पूरी तरह से भगवान गणेश को समर्पित है. आइए जानें इस तिथि पर बप्पा को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:43 PM IST
Vighneshvara Chaturthi 2025
Vighneshvara Chaturthi 2025

Vighneshvara Chaturthi 2025 fasting Date: पौष माह के विनायक चतुर्थी को विघ्नेश्वर चतुर्थी (Vighneshwar Chaturthi 2025) कहा जाता है. गणेश जी के निमित्त रखे जाने वाले इस व्रत को करने से किसी भी काम में कोई बाधा नहीं आती है. इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा पाठ की जाती है. बप्पा को प्रसन्न करने के लिए कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप कर सकते हैं, साथ ही कुछ सामग्री और बप्पा के प्रिय भोग को अर्पित कर सकते हैं. इससे भक्त को हर ओर से सफलता मिलती है.

गणेश जी का पूजा मुहूर्त
विघ्नेश्वर चतुर्थी पर शुभ मुहूर्त क्या हैं आइए इस बारे में जानें.
चतुर्थी मध्याह्न मुहूर्त सुबह 11:19 बजे से शुरू होकर दोपहर 01:11 मिनट बजे तक रहेगा.
इन तिथि पर चंद्रोदय नहीं देखना चाहिए ऐसे में वर्जित चंद्रोदय का समय सुबह 10:16 बजे से लेकर रात 9:26 बजे तक होगा.

विघ्नेश्वर चतुर्थी पर गणेश जी को क्या अर्पित करें
विघ्नेश्वर चतुर्थी (Vighneshwar Chaturthi) के दिन गणेश जी के निमित्त व्रत रखें. 
भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा करें और पूजा में सच्चे मन से कुछ विशेष सामग्रियों को अर्पित करें. 
विघ्नेश्वर चतुर्थी पर्व पर गणपति बप्पा को दूर्वा, सिंदूर, लाल फूल चढ़ाएं. 
विघ्नेश्वर चतुर्थी पर्व पर गणपति बप्पा को जनेऊ, सुपारी अर्पित करें. 
विघ्नेश्वर चतुर्थी पर्व पर गणपति बप्पा को भोग के रूप में गणेश जी को मोदक, केले, मौसमी फल अर्पित करें. 
विघ्नेश्वर चतुर्थी पर्व पर गणपति बप्पा को उनके प्रिय बेसन के लड्डू अर्पित करें. 
विघ्नेश्वर चतुर्थी पर्व पर गणपति बप्पा को मीठा पूरन पोली भोग के रूप में चढ़ाए. 
विघ्नेश्वर चतुर्थी पर्व पर गणपति बप्पा को उनकी प्रिय सामग्री और भोग अर्पित करने से बुद्धि व सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और कोई भी कष्ट जीवन में नहीं रह जाता है.

विघ्नेश्वर चतुर्थी पर बातों का रखें ध्यान
विघ्नेश्वर चतुर्थी पर्व पर गणेश जी को भूल से भी तुलसी का पत्ता न अर्पित करें. ऐसा करना शुभ नहीं होता है. 
विघ्नेश्वर चतुर्थी पर्व पर तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी न करें. 
विघ्नेश्वर चतुर्थी पर्व पर काले रंग के कपड़े न पहनें. 

गणेश जी के मंत्र
विघ्नेश्वर चतुर्थी के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और भक्त को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देता है. 
गणेश जी के इस मंत्र के जाप से विघ्न दूर होते हैं.
'श्री गणेशाय नम:'

यह मंत्र भी है शक्तिशाली- 
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

इस मंत्र का करें जाप- 
"ऊं गं गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा"

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Vighneshvara Chaturthi 2025

