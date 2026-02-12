Advertisement
trendingNow13106429
Hindi Newsधर्मVijaya Ekadashi 2026: शत्रु पर जीत के लिए विजया एकादशी पर करें विष्णु जी के इन मंत्रों का जाप, दान की लिस्ट भी देखें!

Vijaya Ekadashi 2026: शत्रु पर जीत के लिए विजया एकादशी पर करें विष्णु जी के इन मंत्रों का जाप, दान की लिस्ट भी देखें!

Vijaya Ekadashi 2026 Daan: इस साल 13 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा. इस भगवान विष्णु की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने से लाभ होता है. साथ ही कुछ विशेष चीजों का दान करना भी शुभ होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 12, 2026, 07:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vijaya Ekadashi 2026
Vijaya Ekadashi 2026

Vijaya Ekadashi 2026 Mantra: हर साल फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि पर विजया एकादशी व्रत रखने का विधान है. विधि-विधान से भक्त इस दिन विष्णु जी की पूजा करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं. इस दिन पीली चीजों का दान करना अति शुभ माना गया है. इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है. विजया एकादशी का व्रत रखने से शत्रुओं पर जीत हासिल होती है, जीवन में तरक्की होती है और बाधाएं दूर होती है. आइए इस कड़ी में जानें विजया एकादशी व्रत रखने से क्या लाभ होता है, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस दिन क्या दान करना चाहिए. 

श्री राम ने किया विजया एकादशी व्रत
विजया एकादशी व्रत को श्री राम ने भी रखा था जिसका संकल्प उन्होंने लंका विजय से पहले किया था. व्रत को लेकर मान्यता है कि इसके करने से भक्त के रोग-शोक दूर होते हैं और शत्रुओं की हार होती है. विजया एकादशी व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है. कोर्ट संबंधी मामलों में जीत हासिल हो सकती है.

भगवान विष्णु के मंत्र जिसके जाप से शत्रु पर जीत हालिस की जा सकती है-
विष्णु जी के इस मंत्र का करें जाप- ॐ नमोः नारायणाय॥
यह मंत्र भी है शक्तिशाली- ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय॥
विष्णु जी के इस मंत्र का भी कर सकते हैं जाप- ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥
इस मंत्र का करें जाप- 
मङ्गलम् भगवान विष्णुः, मङ्गलम् गरुडध्वजः। 
मङ्गलम् पुण्डरी काक्षः, मङ्गलाय तनो हरिः॥

Add Zee News as a Preferred Source

विजया एकादशी व्रत पर क्या दान करें

  • विजया एकादशी व्रत पर गरीब या जरूरतमंदों में पीले वस्त्र का दान करें तो शुभ होगा. ऐसा करने से धन वृद्धि होती है. समस्याएं दूर होती हैं.

  • भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए विजया एकादशी पर चावल का दान करना चाहिए. पाप नष्ट होते हैं मोक्ष प्राप्ति होती है.

  • देसी घी का दान जो भी भक्त विजया एकादशी पर करता है उसे समाज में सम्मान प्राप्त होता है. कुंडली में शुक्र गुरु की स्थिति मजबूत होती है.

  • श्रीमद्भगवद्गीता या विष्णु सहस्रनाम जैसी धार्मिक पुस्तकों का दान अगर विजया एकादशी पर करें तो जीवन की दिक्कतें खत्म हो सकती हैं. 

  • जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके इसके लिए तिल गुड़ का दान विजया एकादशी पर करें. आरोग्य शरीर मानसिक शांति मिलेगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vijaya Ekadashi 2026: एकादशी कब है? जानें विजया एकादशी पर क्या करना सही और क्या गलत, नोट करें पूजा विधि

और पढ़ें- Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प हर कोई नहीं कर सकता, जानें कैसे बिना व्रत रखे पाएं पूरा फल

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

ekadashi 2026

Trending news

वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
DNA
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
DNA
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
Progressive Punjab Investment Summit
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
trade deal
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
India Pakistan News in Hindi
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी