Vijaya Ekadashi 2026: आखिर श्रीराम को क्यों रखना पड़ा विजया एकादशी का व्रत, लंका विजय से जुड़ी है ये पौराणिक कथा

Vijaya Ekadashi 2026 Importance: हिंदू धर्म में विजया एकादशी व्रत का विशेष महत्व है. यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर प्रभु श्रीराम ने विजया एकादशी का व्रत क्यों रखा था. आइए जानते हैं लंका विजय से जुड़ी ये पौराणिक कथा. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 04, 2026, 07:02 PM IST
Vijaya Ekadashi 2026 Pauranik Katha: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है. फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता दिलाती है. इसलिए इस व्रत को विजया एकादशी नाम दिया गया है. विजया एकादशी व्रत के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार स्वयं भगवान श्रीराम ने भी इस व्रत को रखा था. कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से ही श्रीराम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रभु श्रीराम ने विजया एकादशी का व्रत रखा था. आइए जानते हैं लंका विजय से जुड़ी उस पौराणिक कथा के बारे में जो इसके वास्तविक महत्व और प्रभाव को दर्शाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार विजया एकादशी व्रत के लिए शुभ मुहूर्त क्या, इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

श्रीराम ने क्या रखा था विजया एकादशी व्रत

पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम माता सीता की खोज में लंका पर चढ़ाई करने समुद्र के किनारे पहुंचे, तो उनके सामने विशाल और भयावह समुद्र एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा था. समुद्र की गहराई और उसमें मौजूद खतरनाक जीवों को देखकर लक्ष्मण जी ने श्रीराम को पास ही स्थित मुनि बकदाल्भ्य के आश्रम जाने की सलाह दी. जब श्रीराम मुनि के पास पहुंचे और समुद्र पार करने का मार्ग पूछा, तब ज्ञानी मुनि ने उन्हें विजया एकादशी का व्रत विधि-विधान से करने का सुझाव दिया. मुनि ने बताया कि इस व्रत के प्रताप से न सिर्फ वे समुद्र पार कर पाएंगे, बल्कि रावण पर उनकी विजय भी निश्चित होगी. कहते हैं कि भगवान राम ने अपनी वानर सेना के साथ इस व्रत का पालन किया और आखिरकार लंका पर विजय प्राप्त कर माता सीता को वापस लाए.

विजया एकादशी का आध्यात्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन में आने वाले कठिन से कठिन परेशानियां भी इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाते हैं. मान्यताओं के अनुसार, यह व्रत शत्रुओं पर विजय और कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला है. शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति का परलोक भी सुधर जाता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है.

विजया एकादशी 2026 तिथि व शुभ मुहूर्त 

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी को सुबह 11 बजकर 32 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 13 फरवरी 2026 को दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर होगा. इसलिए उदया तिथि को मान्यता देने वाले लोग विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 को ही रखेंगे. इसके अलावा इस साल विजया एकादशी व्रत का पारण 13 फरवरी 2026 को करना उचित होगा, क्योंकि इस दिन द्वादशी तिथि भी लग जाएगी. 

विजया एकादशी 2026 पूजन विधि

विजया एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान के बाद साफ कपड़े धारण करें. इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लें. पूजन सामग्री के तौर पर भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें. ध्यान रहे कि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है. ऐसे में इससे लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते निकालकर रख लें. पूजन की समाप्ति पर भगवान विष्णु की आरती करें और प्रसाद बांटें. चूंकि, इस बार  एकादशी व्रत के दिन ही द्वादशी तिथि भी पड़ जाएगी. ऐसे में इसी दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाना उचित होगा.

