उंगलियों की थाप पर बजते हैं 'सा रे गा मा' के सुर! जानिए दक्षिण भारत के इस विट्ठल मंदिर के जादुई पत्थरों का रहस्य

Hampi Vittala Temple: दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हम्पी शहर अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है. यहीं पर स्थित है श्री विजय विट्ठल मंदिर, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहरों की लिस्ट में शान से शामिल है. जब भी हम पुराने भारतीय मंदिरों के बारे में सोचते हैं, तो मन में सुंदर नक्काशी और भव्यता की तस्वीर उभरती है.
ये विट्ठल मंदिर उस प्राचीन कारीगरी का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है. इतिहास की किताबों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दस्तावेजों के अनुसार, यह मंदिर केवल पूजा पाठ की जगह नहीं है. ये प्राचीन भारत के हुनर और वास्तुकला का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है, जिसे देखकर आज के बड़े बड़े आधुनिक इंजीनियर और वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं.
इस मंदिर की सबसे चमत्कारी और हैरान कर देने वाली बात यहां के मंडप में लगे 56 पत्थर के खंभे हैं. इन खंभों को पूरी दुनिया में म्यूजिकल पिलर्स या सारेगामा खंभे के नाम से जाना जाता है. जब कोई इंसान इन ठोस पत्थर के खंभों को अपनी उंगलियों से या किसी हल्की लकड़ी से थपथपाता है, तो इनमें से संगीत के सात सुर साफ साफ सुनाई देते हैं.
प्राचीन इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि उस दौर में इन खंभों का इस्तेमाल संगीत उत्सवों के दौरान वाद्य यंत्रों की तरह किया जाता था. आज भी यह वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है कि सैकड़ों साल पहले के कारीगरों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के पत्थरों को इस तरह कैसे तराशा होगा कि उनके अंदर से खोखली धातुओं जैसी सुरीली आवाजें निकलने लगीं.
विट्ठल मंदिर के विशाल अहाते में एक और बेहद खूबसूरत और अद्भुत चीज मौजूद है, जिसे पत्थर का रथ कहा जाता है. आपने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 50 रुपये के नए नोट के पीछे जिस भव्य रथ की तस्वीर देखी है, वह असल में यही ऐतिहासिक रथ है. इसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी एक बहुत विशाल चट्टान को काटकर यह पूरा का पूरा रथ तैयार किया गया हो.
इस रथ के ठीक आगे दो शानदार हाथी बने हुए हैं, जो देखने में ऐसे लगते हैं मानो वे इस भारी भरकम रथ को खींचने की कोशिश कर रहे हों. इसके पत्थर के पहिए प्राचीन काल में सचमुच घूमा करते थे, लेकिन बाद में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान से बचाने के लिए इन्हें एक जगह फिक्स कर दिया गया.
अगर हम पूरे मंदिर परिसर की बनावट को देखें, तो इसे दक्षिण भारत की मशहूर द्रविड़ स्थापत्य शैली में तैयार किया गया है. मंदिर की एक एक दीवार, छत और खंभों पर उस जमाने के कलाकारों ने अपनी मेहनत से जान फूंक दी है. इन पत्थरों पर उस दौर के समाज की झलक, नृत्य करती हुई सुंदर अप्सराएं, युद्ध के मैदान के दृश्य, भारत आने वाले विदेशी व्यापारी और देवी देवताओं की पौराणिक कहानियों को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है.
इतिहासकार पर्सी ब्राउन की प्रसिद्ध किताब इंडियन आर्किटेक्चर में भी हम्पी की इस बेजोड़ नक्काशी की खूब तारीफ की गई है. यहां की कला इतनी ज्यादा सम्मोहक है कि कोई भी इतिहास प्रेमी घंटों बैठकर इन खूबसूरत आकृतियों को बस एकटक निहारता रह सकता है.
इस अनोखे मंदिर का इतिहास विजयनगर साम्राज्य के वैभवशाली दिनों से जुड़ा हुआ है. इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में कराया गया था, जिसमें सबसे बड़ा योगदान वहां के महान और प्रतापी राजा कृष्णदेव राय का माना जाता है. यह पूरा मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान विट्ठल को समर्पित है.
अगर आप कभी इस अद्भुत जगह को अपनी आंखों से देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इसके लिए सुबह जल्दी या फिर शाम का समय सबसे बेहतरीन माना जाता है. जब ढलते हुए सूरज की लाल सुनहरी किरणें इन सदियों पुराने पत्थरों पर आकर पड़ती हैं, तो पूरा विट्ठल मंदिर सोने की तरह चमक उठता है और वह नजारा इंसान के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)
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