Vikat Sankashti Chaturthi: विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत पर गणेश जी को अर्पित करें उनकी अति प्रिय सामग्री, बिना बाधा के पूरे होंगे सभी कार्य!

Ganesha Ji Ki priya samgri in Sankashti Puja: हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मासिक गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है. उसी तरह वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने का विधान है. इस दिन भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है और व्रत का संकल्प भी किया जाता है. भगवान गणेश के अष्टविनायक रूपों में एक विकट रूप भी है जिनकी उपासना करने से व्यक्ति के ज्ञात-अज्ञात भय दूर होते हैं, रोग, शोक और अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से मुक्ति मिल पाती है.

गणेश जी का पूजा मुहूर्त

वैशाख कृष्ण चतुर्थी तिथि 5 अप्रैल को सुबह के समय 11:59 बजे शुरू हो रही है. चतुर्थी तिथि 6 अप्रैल 2026 को दोपहर 02:10 बजे समाप्त होगी. इस तरह विकट संकष्टी व्रत 5 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा. चंद्रोदय के बाद व्रत खोलकर पारण किया जाएगा. ऐसे में संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय रात 09:58 बजे होगी.

गणेश जी को प्रिय हैं ये चीजें

विकट संकष्टी चतुर्थी की पूजा में गणेश जी को उनकी प्रिय सामग्री अर्पित करें जिससे प्रसन्न होकर बप्पा आशीर्वाद देंगे और काम में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करें. आइए इन सामग्रियों को जानें-

विकट संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को हरी'दूर्वा' अर्पित करें. बुद्धि में वृद्धि होगी.

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विकट संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को लाल सिंदूर अर्पित करें. कष्ट, रोग और बाधाएं दूर होंगी.

विकट संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को लाल या पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं. सुख-समृद्धि, ज्ञान और सौभाग्य की प्राप्ति होगी.

विकट संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें. आर्थिक संपन्नता आएगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और ज्ञान बढ़ेगा.

विकट संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को पूजा में नारियल चढ़ाएं. सफलता पाने में बाधाएं नहीं आएंगी.

विकट संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को हल्दी की गांठ चढ़ाएं. कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत होगा और घर में धन-समृद्धि आएगी.

विकट संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा में उन्हें सुपारी चढ़ाएं. घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

विकट संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा में उन्हें उनका प्रिय भोग मोदक अर्पित करें. ज्ञान, बुद्धि, यश और विजय की प्राप्ति होगी.

विकट संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा में उन्हें उनका प्रिय भोग बेसन के लड्डू चढ़ाएं. रुके हुए कार्य संपन्न होते हैं.

विकट संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा में उन्हें उनका प्रिय भोग मीठी पूरन पोली चढ़ाएं. घर में खुशहाली और सुख-शांति आती है.

विकट संकष्टी चतुर्थी पर जरूर करें ये काम

शास्त्रों के अनुसार, विकट संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को निमित्त मानकर उनकी पूजा करें और फिर उन्हें 21 दूर्वा अर्पित करें. इस एक उपाय को करने से घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होगा और घर के बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी. इसके लिए दूर्वा की 21 गांठें बनाकर मंत्र जाप करते हुए एक एक गांठ बप्पा को अर्पित करें. मंत्र है- 'श्री गणेशाय नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि'. संकष्टी चतुर्थी व्रत पर शमी के पेड़ की पूजा उपासना करें. इससे व्यापार से लेकर करियर में आ रहीं बाधाओं का अंत होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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