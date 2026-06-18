Nageswara Swamy temple: हमारे देश में आंध्र प्रदेश की पहचान एक ऐसी जगह के रूप में है, जहां कदम कदम पर अनोखे मंदिर और उनकी रहस्यमयी कहानियां मिल जाती हैं. एक ऐसा ही अनोखा और बेहद पुराना मंदिर नेल्लोर जिले के पेरुमल्लापाडु नाम के एक छोटे से गांव में मौजूद है. लोग इस मंदिर को नागेश्वर स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं और यहां भगवान शिव की पूजा होती है.
बुजुर्गों और जानकारों की मानें तो यह मंदिर करीब 300 साल पुराना है. यहां आने वाले लोगों का कहना है कि जैसे ही आप मंदिर परिसर में कदम रखते हैं, आपको मन में एक अजीब सा सुकुन और अनोखी शक्ति महसूस होने लगती है.
इस मंदिर के पुराने इतिहास को लेकर पुरातत्व विभाग के सरकारी कागजों और पुरानी किताबों में कई दिलचस्प बातें लिखी हैं. इन ऐतिहासिक किताबों के मुताबिक इस मंदिर की कहानी सीधे भगवान परशुराम से जाकर जुड़ती है.
शास्त्रों में बताया गया है कि यहां जो शिवलिंग मौजूद है, उसे किसी राजा या आम इंसान ने नहीं बनाया था. बल्कि खुद भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले भगवान परशुराम ने अपने हाथों से यहां शिवलिंग की स्थापना की थी. इसी वजह से आसपास के कई जिलों के लोग इस शिवलिंग को बहुत चमत्कारी मानते हैं.
लेकिन वक्त के साथ इस भव्य मंदिर के साथ एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई. पास ही बहने वाली पेन्ना नदी में एक बार इतनी भयंकर बाढ़ आई कि चारों तरफ रेत ही रेत जमा हो गई. तेज रेतीले तूफानों और मिट्टी की वजह से यह पूरा का पूरा मंदिर धीरे धीरे जमीन के अंदर समा गया.
कई सालों तक किसी को पता ही नहीं चला कि यहां कोई मंदिर भी था. लोग इसके ऊपर से गुजरते रहे पर नीचे दबे मंदिर से सब अनजान थे. फिर कुछ साल पहले गांव के कुछ लड़कों और स्थानीय लोगों ने ठान लिया कि वे अपने इस पुराने इतिहास को वापस ढूंढकर निकालेंगे.
गांव वालों की हफ्तों की कड़ी मेहनत रंग लाई और जब वहां रेत की खुदाई की गई, तो नीचे से यह 300 साल पुराना मंदिर सही सलामत बाहर निकल आया. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इतने सालों तक टनों भारी रेत के नीचे दबे होने के बाद भी मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ था.
मंदिर की दीवारें और उन पर बनी सुंदर नक्काशी बिल्कुल वैसी की वैसी ही थीं, जैसी सदियों पहले थीं. इस अनोखे नजारे को देखकर पत्थरों की जांच करने वाले वैज्ञानिक भी पूरी तरह चकित रह गए थे.
आज यह जगह पूरे भारत के शिवभक्तों के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुकी है. सावन के दिनों में और महाशिवरात्रि के मौके पर तो यहां पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है. लोग दूर दूर से भगवान परशुराम के जमाने की इस अद्भुत धरोहर को अपनी आंखों से देखने आते हैं.
पुरानी चीजों और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी यह मंदिर किसी खजाने से कम नहीं है. अगर आप भी किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां इतिहास और भगवान की भक्ति एक साथ महसूस हो, तो आपको एक बार पेरुमल्लापाडु के इस मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)