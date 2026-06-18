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रेत का सीना चीरकर बाहर आया 300 साल पुराना मंदिर, खुद भगवान परशुराम ने की थी स्थापना

Nageswara Swamy temple: पेन्ना नदी की बाढ़ के कारण रेत के टीलों में समाया आंध्र प्रदेश का 300 साल पुराना नागेश्वर स्वामी मंदिर ग्रामीणों की कड़ी मेहनत से सही सलामत वापस खोज निकाला गया, जिसे भगवान परशुराम द्वारा स्थापित माना जाता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 18, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 02:18 PM IST
रेत का सीना चीरकर बाहर आया 300 साल पुराना मंदिर, खुद भगवान परशुराम ने की थी स्थापना

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है. करीब तीन महीने तक उन्होंने जी भारत में डिफेंस बीट पर काम किया, जहां उनकी रिपोर्टिंग और फैक्ट-आधारित स्टाइल को खूब सराहना मिली. इसके पहले ये ऑटोमोबाइल की खबरें भी करते थे. अब हर्ष धर्म से जुड़ी खबरों की कवरेज कर रहे हैं और इस क्षेत्र में दर्शकों तक जरूरी अपडेट्स पहुंचा रहे हैं. हर्ष अपनी धारदार लेखन शैली, भरोसेमंद खबरों और रिकॉर्ड पेज-व्यूज के लिए जाने जाते हैं. बिहार चुनाव 2025 की लाइव कवरेज के दौरान उनके अपडेट्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन किया है. अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्हें इस ईमेल पर लिख सकते हैं:Harsh.singh@India.com

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