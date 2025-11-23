रवि योग में विनायक चतुर्थी, भद्रा काल का भी रहेगा साया, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Vinayak Chaturthi 2025 Date : मार्गशीर्ष शुक्‍ल चतुर्थी को विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाएगा. नवंबर 2025 की इस दूसरी चतुर्थी पर 2 बेहद शुभ यागे बन रहे हैं लेकिन साथ में भद्रा काल का साया भी रहेगा. इसलिए मुहूर्त देखकर पूजा करना जरूरी है. भद्रा काल में शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है. जानिए इस महीने विनायक चतुर्थी कब है और पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कब है. ध्‍यान रखें कि इस विनायक चतुर्थी गलती से भी चंद्र दर्शन ना करें, ऐसा करना झूठा कलंक या मान‍हानि का कारण बनता है. वही विनायक चतुर्थी का व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करना सारे संकट दूर करता है. मनोकामनाएं पूरी करता है.

विनायक चतुर्थी 2025

दृक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 23 नवंबर को शाम 7 बजकर 24 मिनट से शुरू होकर 24 नवंबर को रात 9 बजकर 22 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के आधार पर विनायक चतुर्थी 24 नवंबर 2025, सोमवार को रखा जाएगा.

विनायक चतुर्थी पर शुभ योग व पूजा मुहूर्त

24 नवंबर 2025, सोमवार को विनायक चतुर्थी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त दिन में सुबह 11 बजकर 4 मिनट से दोपहर में 1 बजकर 11 मिनट तक है.

24 नवंबर को विनायक चतुर्थी के दिन रवि योग और गण्‍ड योग का शुभ संयोग बन रहा है. 24 नवंबर को रवि योग सुबह 06 बजकर 51 मिनट से रात 09 बजकर 53 मिनट तक रहेगा. वहीं दोपहर 12 बजकर 37 मिनट से गण्ड योग बन जाएगा. इसके अलावा चतुर्थी पर सुबह पूर्वाषाढा नक्षत्र और रात को उत्तराषाढा नक्षत्र रहेगा.

विनायक चतुर्थी पर अशुभ भद्रा का साया

नवंबर महीने में विनायक चतुर्थी पर भद्रा का साया रहने वाला है. 24 नवंबर को सुबह 08 बजकर 25 मिनट से लेकर रात 09 बजकर 22 मिनट भद्रा काल रहेगा. हालांकि भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा इसलिए पूजा-पाठ पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

विनायक चतुर्थी के दिन ना देखें चांद

विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करना अशुभ माना जाता है. इस दिन चांद देखने से मान हानि होने या झूठा कलंक लगने के योग बनते हैं. 24 नवंबर को विनायक चतुर्थी पर चंद्रोदय सुबह 10 बजकर 19 मिनट पर होगा और चंद्रास्त रात में 08 बजकर 34 मिनट पर होगा.

