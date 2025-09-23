Vinayak Chaturthi: नवरात्रि में कब है विनायक चतुर्थी, नोट कर लें डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष योग

Vinayak Chaturthi 2025 Shubh Muhurat: हिंदू पंचांग में आश्विन का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है. यह महीना मां दुर्गा को समर्पित होता है और इसी दौरान शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है. नवरात्र के दिनों में भक्त श्रद्धा और आस्था के साथ देवी दुर्गा और उनके नौ रूपों की पूजा करते हैं तथा व्रत का पालन करते हैं. इसी महीने के शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी का पर्व भी आता है, जब भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है. इस दिन लोग विभिन्न कार्यों में सफलता की कामना करते हुए उपवास रखते हैं और मां दुर्गा के साथ-साथ गणपति की उपासना भी करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि में विनायक चतुर्थी कब है, शुभ मुहूर्त और शुभ योग क्या है.

कब मनाई जाएगी विनायक चतुर्थी?

धार्मिक परंपरा के अनुसार, प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के अगले दिन विनायक चतुर्थी मनाई जाती है. इस साल यह पर्व 25 सितंबर को मनाया जाएगा. इस पावन अवसर पर भक्त गणेश जी के साथ मां दुर्गा की भी आराधना करेंगे.

विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, चतुर्थी तिथि की शुरुआत 25 सितंबर को सुबह 07 बजकर 06 मिनट से होगी. जबकि, चतुर्थी तिथि का समापन 26 सितंबर को सुबह 09 बजकर 33 मिनट पर होगा. इस दिन चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है, इसलिए 25 सितंबर को ही विनायक चतुर्थी का उत्सव मनाया जाएगा.

विनायक चतुर्थी पर बनेंगे ये विशेष योग

आश्विन मास की इस चतुर्थी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं. इस दिन रवि योग और भद्रावास योग का मेल रहेगा. भद्रावास योग रातभर रहेगा, जबकि इसका प्रभाव शाम 08 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. ऐसी मान्यता है कि इन योगों में गणेश पूजन करने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है.

विनायक चतुर्थी 2025 पंचांग

सूर्योदय- 06 बजकर 10 मिनट पर

सूर्यास्त- शाम 06 बजकर 14 मिनट पर

चंद्रोदय का समय- सुबह 09 बजकर 09 मिनच पर

चन्द्रास्त- रात 08:00 बजे

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04 बजकर 35 मिनट से 05 बजकर 22 मिनच तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 02 बजकर 12 मिनट से 03 बजकर 01 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त- शाम 06 बजकर 14 मिनट से 06 बजकर 38 मिनट तक

निशिता मुहूर्त- रात 11 बजकर 48 से 12 बजकर 36 मिनट तक

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)