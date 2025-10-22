Vinayaka Chaturthi 2025: कब है विनायक चतुर्थी, नोट करें तिथि पूजा विधि और शुभ मुहूर्त, जपें गणेश जी के मंत्र!

Vinayaka Chaturthi 2025 Date: हर माह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है. इसी तरह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाएगा. इस दिन भक्ति भाव से भगवान गणेश की पूजा करने और व्रत का संकल्प करने से भगवान गणेश सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और कार्यों में आने वाली बाधाओं का अंत होता है. कार्तिक माह की विनायक चतुर्थी की तिथि से लेकर मंत्र, मुहूर्त आदि के बारे में जानें.

विनायक चतुर्थी शुभ मुहूर्त (Vinayaka Chaturthi 2025 Shubh Muhurat)

कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि पर विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाता है. वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 25 अक्टूबर 2025 को देर रात 01:19 बजे शुरू होगी और तिथि का समापन 26 अक्टूबर को सुबह 03:48 बजे होगी. चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन करें और विनायक चतुर्थी के व्रत का संकल्प करें.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:46 मिनट से 05:37 बजे तक.

विजय मुहूर्त - दोपहर 01:57 मिनट से 02:42 बजे तक.

गोधूलि मुहूर्त - शाम 05:42 मिनट से 06:07 बजे तक.

निशिता मुहूर्त - रात 11:40 मिनट से 12:31 बजे तक.

विनायक चतुर्थी पूजा विधि (Vinayak Chaturthi 2025 Puja Vidhi)

सुबह सवेरे उठें और स्नान करें.

शुभ मुहूर्त पर पूजा शुरू करें और बप्पा की प्रतिमा चौकी पर स्थापित करें।

भगवान गणेश का सबसे पहले गंगाजल से अभिषेक करें.

बप्पा को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें.

सिंदूर और चंदन का तिलक करें.

गणेश जी को फूल अर्पित करें.

बप्पा को दूर्वा चढ़ाएं और मोदक व लड्डू का भोग चढ़ाएं.

गणेश जी का ध्यान करें और गणेश चालीसा का पाठ करें व मंत्र जाप करें.

गणेश जी की आरती कर पूजा संपन्न करें.भूल चूक के लिए क्षमा मांगे.

Add Zee News as a Preferred Source

गणेश जी के मंत्र

ऊँ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ ।

निर्विघ्नं कुरू मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा ॥

गणेश जी के मंत्र

ऊँ एकदन्ताय विहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॥

गणेश जी के मंत्र

'गणपूज्यो वक्रतुण्ड एकदंष्ट्री त्रियम्बक:।

नीलग्रीवो लम्बोदरो विकटो विघ्रराजक :।।

धूम्रवर्णों भालचन्द्रो दशमस्तु विनायक:।

गणपर्तिहस्तिमुखो द्वादशारे यजेद्गणम।।

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Chhath Puja 2025: संतान पर छठी मइया की होगी कृपा, छठ पूजा व्रत कथा पढ़ कर करें साधना को संपन्न!

और पढ़ें- Utpanna Ekadashi 2025: इस साल कब है उत्पन्ना एकादशी? नोट करें शुभ मुहूर्त पूजा विधि और पारण का समय