/शिर्डी साईं मंदिर में VIP दर्शन के लिए थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी जेब, बढ़ी हुई दरें जानिए

संस्थान ने जानकारी दी है कि VIP प्रोटोकॉल दर्शन के साथ ही सामान्य सशुल्क दर्शन की फीस अब तक समान थी जिसके कारण श्रद्धालुओं में भ्रम और असंतोष था. इस पर ध्यान देते हुए सिर्फ VIP प्रोटोकॉल दर्शन की फीस में बढ़ेतरी करने का फैसला लिया गया. श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने कहा है कि हर दिन विशेष ब्रेक दर्शन सुविधा का हजारों श्रद्धालु लाभ उठाते हैं, वहीं सप्ताहांत और त्योहारों के समय इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. उस हिसाब से सामान्य दर्शन और VIP व्यवस्था के बीच के अंतर में स्पष्टता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है.