/शिर्डी साईं मंदिर में VIP दर्शन के लिए थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी जेब, बढ़ी हुई दरें जानिए

Shirdi Sai Baba VIP Darshan News fees rates: महाराष्ट्र के शिर्डी में स्थित श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा जानकारी दी गई कि VIP प्रोटोकॉल दर्शन की फीस में अब 100 रुपये की वृद्धि कर दी गई है. इस तरह बढ़े हुए दरों के साथ VIP प्रोटोकॉल के तहत भक्त 300 रुपये की फीस देकर साईं बाबा के विशेष दर्शन कर सकेंगे. पहले यह राशि 200 रुपये थी.
गोरक्ष गाडिलकर जोकि श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हैं, उन्होंने इस बारे में बताया कि हर साल लाखों श्रद्धालु देश-विदेश से हर साल साईं बाबा के दर्शन के लिए शिर्डी आते हैं. श्रद्धालु बेहतर सुविधाएं पा सकें व उन्हें सुचारु रूप से दर्शन पाने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकें, इसके लिए संस्थान लगातार सुधार कर रहा है.
संस्थान ने जानकारी दी है कि VIP प्रोटोकॉल दर्शन के साथ ही सामान्य सशुल्क दर्शन की फीस अब तक समान थी जिसके कारण श्रद्धालुओं में भ्रम और असंतोष था. इस पर ध्यान देते हुए सिर्फ VIP प्रोटोकॉल दर्शन की फीस में बढ़ेतरी करने का फैसला लिया गया. श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने कहा है कि हर दिन विशेष ब्रेक दर्शन सुविधा का हजारों श्रद्धालु लाभ उठाते हैं, वहीं सप्ताहांत और त्योहारों के समय इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. उस हिसाब से सामान्य दर्शन और VIP व्यवस्था के बीच के अंतर में स्पष्टता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है.
ध्यान दें, सामान्य सशुल्क दर्शन की फीस के साथ इसकी व्यवस्था में किसी भी तरह के बदलाव नहीं किए गए हैं. संस्थान द्वारा स्पष्ट किया गया कि नई दरों को कुछ जरूरी तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू कर दिया जाएगा और इसके बाद सभी नए VIP प्रोटोकॉल दर्शन पास की फीस के रूप में 300 रुपये पे करने होंगे.