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शिर्डी साईं मंदिर में VIP दर्शन के लिए थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी जेब, बढ़ी हुई दरें जानिए

Shirdi Sai Baba VIP Darshan fees: महाराष्ट्र के शिर्डी में स्थित साईं मंदिर में अगर VIP दर्शन चाहिए तो इसके लिए पहले से कुछ ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे VIP दर्शन करने की फी में बढ़ोतरी की गई है.

Written ByAshwini KumarEdited By: Padma Shree Shubham
Published: Jul 10, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:05 PM IST
शिर्डी साईं मंदिर में VIP दर्शन के लिए थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी जेब, बढ़ी हुई दरें जानिए

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Ashwini Kumar

Ashwini Kumar

अश्विनी कुमार जी न्यूज में सीनियर एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं. वो समसामयिक विषयों और क्रिकेट पर लगातार लिखते रहते हैं.

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