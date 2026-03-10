Vishnu Purana: अपने ही पुत्र के कारण क्यों उजड़ गया भगवान कृष्ण का संसार? यदुवंश के अंत की हृदयविदारक कथा

Vishnu Purana: भगवान श्रीकृष्ण का जीवन धर्म संस्थापना और कर्म की प्रधानता का अद्भुत उदाहरण है. यदुवंश के विनाश की यह मार्मिक घटना दर्शाती है कि कालचक्र और नियति के विधान से स्वयं ईश्वर का कुल भी अछूता नहीं रह सका. एक साधारण से मजाक ने कैसे एक अजेय साम्राज्य के अंत की पटकथा लिख दी. ऋषियों के शाप से उपजे एक मूसल ने न सिर्फ यादवों के अहंकार को नष्ट किया, बल्कि पृथ्वी के बढ़ते भार को भी हल्का कर दिया. आइए जानते हैं, प्रभु श्रीकृष्ण की उस अंतिम लीला के बारे में, जिसने संसार को मोह-त्याग और मर्यादा का संदेश दिया.

ऋषियों का शाप और मूसल की उत्पत्ति

कथा के अनुसार, द्वारका में श्रीकृष्ण के पुत्र सांब ने अपने मित्रों के साथ मिलकर ऋषियों का मजाक उड़ाने की योजना बनाई. सांब ने महिला का वेश धारण किया और विश्वामित्र एवं नारद जैसे महान ऋषियों के पास जाकर पूछा कि "इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा?" ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से इस छल को जान लिया और क्रोधित होकर शाप दिया कि सांब के गर्भ से एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा, जो संपूर्ण यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा. समय बीतने पर सांब के उदर से सचमुच लोहे का एक मूसल निकला. राजा उग्रसेन ने भयभीत होकर उस मूसल को चूर्ण करवाकर समुद्र में फिंकवा दिया, ताकि शाप बेकार हो जाए.

नियति का अद्भुत खेल

मूसल के उस चूर्ण से समुद्र के किनारे नुकीले सरकंडे (एरका घास) उग आए, जो वज्र के समान कठोर थे. चूर्ण का एक छोटा सा टुकड़ा जो पूरी तरह नहीं घिसा था, उसे एक मछली निगल गई. बाद में जाकर में वह मछली एक जरा नामक शिकारी के हाथ लगी. मछली के पेट से निकले उस लोहे के टुकड़े को शिकारी ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया.

द्वारका में विनाश की तैयारी

जब यदुवंश में अधर्म और अहंकार बढ़ने लगा, तब भगवान श्रीकृष्ण को द्वारका में विनाश के भनक लग गई. देवताओं के दूत वायु ने आकर प्रभु को उनके वैकुंठ लौटने की बात याद दिलाई. श्रीकृष्ण ने स्वीकार किया कि यदुवंशियों की शक्ति पृथ्वी के लिए भार बन चुकी है और उनके संहार के बिना अवतार कार्य पूर्ण नहीं होगा. उन्होंने घोषणा की कि सात दिनों के भीतर द्वारका फिर से समुद्र में समा जाएगी.

महासंहार

श्रीकृष्ण सभी यादवों को लेकर प्रभास क्षेत्र पहुंचे. वहां मदिरा के प्रभाव में यादव आपस में उलझ पड़े. विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने एक-दूसरे पर शस्त्र उठा लिए. जब शस्त्र समाप्त हो गए, तो किनारे पर उगे हुए उन्हीं सरकंडों को उखाड़कर वे एक-दूसरे पर प्रहार करने लगे, जो मूसल के चूर्ण से बने थे. देखते ही देखते पूरा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो गया. अंत में श्रीकृष्ण ने स्वयं उन आतातायी यादवों का संहार कर पृथ्वी का भार हल्का किया.

भगवान श्रीकृष्ण का देह त्याग

यदुवंश के अंत के बाद, भगवान श्रीकृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे योगनिद्रा में लीन थे. तभी जरा नामक शिकारी वहां पहुंचा. दूर से श्रीकृष्ण के पैर की चमक को हिरण की आंख समझकर उसने बाण चला दिया. इस घटना के बाद जब शिकारी वहां पहुंचा और अपनी भूल का अहसास हुआ, तो वह प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगा. तब श्रीकृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि यह सब पूर्व निर्धारित था. उन्होंने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया और खुद अपनी पार्थिव देह का त्याग कर अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए.

