Vishwakarma Puja 2025: विश्वकर्मा पूजा पर खरीदारी का बना रहे हैं मन, तो आपको मिल रहे हैं सिर्फ ये दो शुभ मुहूर्त!
Vishwakarma Puja 2025: विश्वकर्मा पूजा पर खरीदारी का बना रहे हैं मन, तो आपको मिल रहे हैं सिर्फ ये दो शुभ मुहूर्त!

Vishwakarma Puja Shopping Time 2025: विश्‍वकर्मा पूजा कर शॉपिंग करने की परंपरा रही है लेकिन पितृ पक्ष में विश्‍वकर्मा पूजा पड़ने के कारण कपड़े या नया सामान खरीदने को लेकर संशय है. आइए इस बारे में जानें कि शॉपिंग के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और सामान खरीदें या नहीं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 17, 2025, 06:41 AM IST
Vishwakarma Puja 2025
Vishwakarma Puja Shopping Shubh Muhurt 2025: हिंदू धर्म में विश्‍वकर्मा पूजा पर्व का बहुत महत्व बताया गया है. इस दिन देव शिल्पी भगवान विश्‍वकर्मा की पूजा आराधना की जाती है और इसी दौरान नए औजार, मशीन, कार, मकान जैसे सामानों आदि की भी पूजा की जाती है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन जिस घर या दुकान में भगवान विश्‍वकर्मा की पूजा की जाती है वहां पर तेजी से उन्नति और समृद्धि आती है. महंगे और जरूरी मशीन कार आदि की खरीद के लिए यह पर्व अति समय माना जाता है लेकिन इस बार विश्‍वकर्मा पूजा पितृ पक्ष में पड़ा है तो सामान खरीदने को लेकर असमंजस है कि खरीदारी करें या नहीं. आइए इस सवाल का जवाब जानें और शुभ मुहूर्त भी जानें.

विश्वकर्मा पूजा पर सामान की खरीदारी का शुभ मुहूर्त (Vishwakarma Puja Shopping Muhurat 2025)
विश्वकर्मा पूजा पर शॉपिंग करने के लिए इस साल 2 मुहूर्त है. आइएं इन मुहूर्तों के बारे में जानें.
चर मुहूर्त:
चर मुहूर्त दोपहर 3:00 से 4:45 बजे तक होगा जिसमें वाहन, मकान, गैजेट्स या कोई मशीन जैसी चीजें खरीद सकते हैं. नया काम शुरू करने के या किसी यात्रा पर निकलने के लिए यह सही समय है.

लाभ चौघड़िया:
लाभ चौघड़िया 17 सितंबर को शाम 5:00 बजे से लेकर 6:30 बजे तक होगा जिसमें लग्जरी सामान जैसे कार या महंगी घड़ी जैसी चीजें खरीद सकते हैं. इस समय में निवेश या  नए व्यावसायिक सौदे किए जा सकते हैं.

विश्वकर्मा पूजा 2025 के दिन शॉपिंग करीन चाहिए या नहीं?
ऐसी मान्‍यता है कि पितृ पक्ष में कोई बड़ा या मांगलिक आयोजन, नई चीजों की खरीदारी जैसे काम नहीं करने चाहिए. ऐसा करने से हमारे पितृ जो तर्पण और पिंडदान स्वीकार करने पृथ्वी पर आए हैं वो नाराज हो सकते हैं. विश्‍वकर्मा पूजा 17 सितंबर को हर साल मनाया जाता है और इस साल यह पर्व पितृ पक्ष में पड़ गया जिससे इस बात को लेकर लोगों के मन में संशय है कि विश्‍कर्मा पूजा पर कोई नई चीज खरीदी जाए या नहीं. हालांकि पितृ पक्ष के दौरान नई चीजें तो खरीदी नहीं जा सकती है लेकिन अगर कोई खरीददारी करनी बहुत अधिक जरूरी है तो पितृ पक्ष की तिथि अनुसार पहले श्राद्ध कर्म कर लें इसके बाद तय समय और शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त पर सामान खरीदें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Pitru Paksha 2025: क्या मृत्यु हो जाने पर नवजात शिशु का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, जनिए क्या हैं नियम

और पढ़ें- Vishwakarma Puja 2025: इस साल पितृपक्ष में विश्वकर्मा पूजा, जानें नई गाड़ी खरीदना शुभ या अशुभ नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचें!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

Vishwakarma Puja 2025

