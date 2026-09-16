हिंदू धर्म में विश्वकर्मा पूजा का दिन बेहद शुभ और खास माना गया है. इस दिन मशीनें, फैक्ट्री बंद रहती हैं. औजारों को भी आराम दिया जाता है. हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का पर्व मनाया जाता है क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन दुनिया के पहले वास्तुकार, शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था. माना जाता है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा और मशीनों-औजारों, गाड़ियों की पूजा करने से कामकाज से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं, साथ ही करियर-व्यापार संबंधी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इंजीनियर्स-आर्किटेक्ट्स के लिए यह दिन विशेष होता है.
धर्म-शास्त्रों के अनुसार कन्या संक्रांति के दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था. इसलिए उनका जन्मदिवस मकर संक्रांति की तरह सूर्य की स्थिति के आधार पर मनाया जाता है न कि चंद्र की स्थिति के आधार पर. हर साल सूर्य 16 सितंबर की देर रात या 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करते हैं इसलिए 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा पर्व मनाते हैं. इस साल भी 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा पूजा है.
भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान विश्वकर्मा ने ही देवलोक, सोने की लंका, भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी और देवताओं के दिव्य अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण किया था. इसलिए इस दिन मशीनों, औजारों, वाहनों आदि की पूजा की जाती है. मान्यता है कि इस दिन मशीनों-वाहनों, औजारों को आराम देने और उनकी पूजा करने से कामकाज में समस्याएं नहीं आती हैं.
द्रिक पंचांग के अनुसार, 17 सितंबर की सुबह 07:58 बजे सूर्य कन्या राशि में आ रहे हैं. हालांकि, कुछ पंचांगों के अनुसार सुबह करीब 4 बजे सूर्य गोचर हो रहा है. इस साल विश्वकर्मा पूजा के लिए 4 शुभ मुहूर्त हैं.
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:58 बजे से सुबह 06:44 बजे तक.
सुबह का मुहूर्त - सुबह 06:21 बजे से सुबह 07:30 बजे तक.
अभिजित मुहूर्त- दोपहर 01:20 बजे से दोपहर 02:10 बजे तक.
विजय मुहूर्त- दोपहर 03:50 बजे से शाम 04:40 बजे तक.
गोधूलि और रात्रि मुहूर्त- शाम 07:59 बजे से रात 09:09 बजे तक.
इस साल विश्वकर्मा पूजा के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं. पहला,
सर्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा रवि योग. सर्वार्थ सिद्धि योग 17 सितंबर की सुबह 07:30 बजे से शाम 04:23 बजे तक रहेगा. वहीं रवि योग सुबह 07:30 बजे से शाम 04:23 बजे तक है.
विश्वकर्मा पूजा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. कार्यस्थल की अच्छे से सफाई करें. पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़क कर, उसे शुद्ध करें. फिर चौकी पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें. भगवान विश्वकर्मा और सभी यंत्रों व औजारों पर रोली, चंदन, अक्षत और हल्दी लगाकर पूजा करें. भगवान विश्वकर्मा को फल, फूल और मिठाई आदि का भोग लगाएं. धूप-दीप जलाएं, आरती उतारें. अपने कामकाज में तरक्की की प्रार्थना करें. पूजा के बाद सभी को प्रसाद बांटें और खुद भी ग्रहण करें.
ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।
सकल सृष्टि के कर्ता, रक्षक स्तुति धर्मा ।। 1 ।।
ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।
आदि सृष्टि में विधि को, श्रुति उपदेश दिया।
जीव मात्र का जग में, ज्ञान विकास किया।। 2।।
ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।
ऋषि अंगिरा ने तप से, शांति नहीं पाई।
ध्यान किया जब प्रभु का, सकल सिद्ध आई ।। 3 ।।
ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।
रोग ग्रस्त राजा ने जब आश्रय लीना ।
संकट मोचन बन कर दूर दुःख कीना ।। 4 ।।
ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।
जब रथकार दम्पति, तुम्हारी टेर करी ।
सुनकर दीन प्रार्थना, विपत्ति हरी सगरी ।। 5 ।।
ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।
एकानन चतुरानन, पंचानन राजे ।
द्विभुज, चतुर्भुज, दसभुज, सकल रूप साजे ।। 6 ।।
ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।
ध्यान धरे जब पद का, सकल सिद्धि आवे।
मन दुविधा मिट जाये, अटल शांति पावे ।। 7 ।।
ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।
श्री विश्वकर्मा जी की आरती जो कोई जन गावे ।।
कहत गजानन्द स्वामी, सुख सम्पत्ति पावे ।। 8 ।।
ओम जय श्री विश्वकर्मा, प्रभु जय श्री विश्वकर्मा ।
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)