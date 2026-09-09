/विश्वकर्मा पूजा के दिन मशीनों और गाड़ियों पर हल्दी-रोली लगाते समय न करें ये भूल, जानें सही मुहूर्त और आसान पूजा विधि

घर हो या फैक्ट्री, हर जगह मशीनें और औजार हमारी रोजी-रोटी का जरिया बनते हैं. साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब इन्हीं औजारों और मशीनों की पूजा की जाती है - ये दिन है विश्वकर्मा पूजा.
सनातन परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का सबसे बड़ा शिल्पी माना जाता है. कहा जाता है कि उन्होंने ही देवताओं के महल, हथियार और दिव्य नगरियां बनाई थीं.
जब सूर्य सिंह राशि छोड़कर कन्या राशि में आते हैं, तब कन्या संक्रांति मनती है, और इसी दिन विश्वकर्मा जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है. इस साल ये पर्व 17 सितंबर 2026, गुरुवार को पड़ रहा है.
इस साल कन्या संक्रांति सुबह 7:58 बजे लग रही है. यही वक्त विश्वकर्मा पूजा शुरू करने के लिए सबसे अच्छा माना जा रहा है, और ये मुहूर्त दोपहर 12:40 बजे तक चलेगा.
अगर सुबह पूजा नहीं कर पाएं, तो अभिजीत मुहूर्त भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो सुबह 11:51 से दोपहर 12:40 बजे तक रहेगा. मान्यता है कि इस समय पूजा करने से काम में तरक्की के रास्ते खुलते हैं.
पूजा वाले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा-धोकर साफ कपड़े पहन लें. इसके बाद अपनी दुकान, फैक्ट्री या कार्यस्थल को अच्छे से साफ करें. फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर विश्वकर्मा जी की तस्वीर या मूर्ति रख दें.
जो भी औजार, गाड़ी या मशीन रोज इस्तेमाल होती है, उसे पानी से धो लें. इसके बाद भगवान को रोली, चावल, धूप-दीप और ताजे फूल चढ़ाएं. आखिर में मिठाई या लड्डू का भोग लगाकर पूजा पूरी करें.
इस दिन सिर्फ भगवान की मूर्ति की ही नहीं, बल्कि रोजी-रोटी कमाने वाले सारे साधनों की भी पूजा होती है. अपने औजार, मशीन, कंप्यूटर, गाड़ी - जो भी काम आता है, उस पर हल्दी-रोली का टीका लगाएं.
ऊपर से चावल और फूल भी छिड़क दें. मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर ये चीजें बिना रुकावट के अच्छे से काम करती हैं. पूजा के वक्त 'ॐ पृथिव्यै नमः' और 'ॐ आधारशक्तये नमः' मंत्र भी बोले जाते हैं. अंत में आरती करके काम में तरक्की की दुआ मांगी जाती है.
इंजीनियर, कारीगर, मिस्त्री, फैक्ट्री मालिक और आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए यह दिन बहुत मायने रखता है.
मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से व्यापार में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और काम की जगह पर हादसों का खतरा भी कम हो जाता है. यही वजह है कि कई जगहों पर इस दिन काम बंद रखकर सिर्फ मशीनों की पूजा की जाती है.
विश्वकर्मा पूजा असल में हमें यह सिखाती है कि जिन चीजों से हम कमाते हैं, उनकी कद्र करनी चाहिए. मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा से इंसान की सोच और हुनर, दोनों निखरते हैं.
पूजा के बाद साथ काम करने वालों में प्रसाद बांटना भी शुभ माना जाता है, इससे आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं और काम में भी बरकत आती है.
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और पंचांग पर आधारित है. मुहूर्त और तिथि में स्थानीय पंचांग के अनुसार थोड़ा अंतर हो सकता है. किसी भी पूजा-विधि से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए स्थानीय पंडित से सलाह जरूर लें. यह वेबसाइट/चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है.