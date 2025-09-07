Vishwakarma Puja 2025: इस साल पितृपक्ष में विश्वकर्मा पूजा, जानें नई गाड़ी खरीदना शुभ या अशुभ नकारात्मक प्रभाव से कैसे बचें!
Vishwakarma Puja 2025: हर साल विश्वकर्मा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है. इस दिन घर में सभी औजारों, गाड़ी, मशीन आदि की पूजा अर्चना की जाती है और गाड़ी की खरीद भी लोग करते हैं लेकिन इस बार पितृ पक्ष में विश्वकर्मा पूजा पड़ रही है. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 07, 2025, 02:44 PM IST
Vishwakarma Puja 2025: 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा. इस पर्व पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है. इस पर्व पर पुराने वाहन, लोहा, औजार और मशीन की पूजा आराधना की जाती है. यह पर्व घर में वाहन आदि खरीदने के लिए बहुत शुभ होता है. हालांकि, इस बार यानी विश्वकर्मा पूजा 2025 पितृपक्ष के दौरान पड़ रहा है. ऐसे में एक प्रश्न मन में जरूर उठता है कि क्या पितृपक्ष के दौरान बाइक या कार जैसी चीजें खरीदनी चाहिए. क्यों पितृपक्ष में लोहा, जमीन और वाहन जैसी चीजें खरीदना वर्जित होता है, ऐसा करना अशुभ माना जाता है. आइए जानें पितृपक्ष की अवधि में विश्वकर्मा पूजा में कार या बाइक खरीदना शुभ होगा या अशुभ होगा.

क्या कहते हैं देवघर के ज्योतिषाचार्य
साल 2025 में पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर को खत्म हो रहा है. इसी बीच 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाएगी. कई लोग विश्वकर्मा पूजा पर वाहन खरीदना चाहते हैं और इसके लिए विश्वकर्मा पूजा का इंतजार करते हैं. विश्वकर्मा पूजा गाड़ी खरीदने के लिए शुभ होता है. हालांकि इस साल विश्वकर्मा पूजा पितृपक्ष में है तो इसके लिए नया वाहन न खरीदने की सलाह दी जाती है. इस दिन वाहन खरीदना अशुभ और नकारात्मक हो सकता है.

वाहन खरीदनी पड़े तो क्या करें
पितृपक्ष से पहले ही नई गाड़ी खरीद लेना चाहिए लेकिन अगर विश्वकर्मा पूजा के मौके पर ही नया वाहन खरीदना है तो इसके लिए पहले कुछ उपाय कर लेना चाहिए. सबसे पहले तो सुबह उठकर स्नान कर लें और फिर पितृ के नाम से तर्पण करें व ब्राह्मणों को दान दें. इसके बाद ही नई गाड़ी खरीदें. इस पूरी क्रिया के बाद जब घर में नई गाड़ी लाई जाती है तो न तो पितृ नाराज होते हैं और न तो घर में पितृ दोष लगता है. परिवार को किसी तरह की नकारात्मकता भी नहीं झेलनी पड़ती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

