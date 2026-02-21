Advertisement
Vivah Muhurat 2026 : साल 2026 में इस सीजन में शादियां कब तक हैं? देखें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में विवाह मुहूर्त

Vivah Muhurat 2026: फरवरी 2026 से शादियां शुरू हो गई हैं और आगे भी ढेर सारे विवाह मुहूर्त हैं. हालांकि होलाष्‍टक, मलमास, चतुर्मास, शुक्र अस्‍त आदि कई कारणों से शादियों पर बार-बार ब्रेक भी लगते रहेंगे. 

Feb 21, 2026, 09:11 AM IST
विवाह मुहूर्त 2026 लिस्‍ट (AI Image)

Vivah Muhurat 2026 march: हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में शादी के लिए ढेर सारे शुभ मुहूर्त हैं. हालांकि चातुर्मास और मलमास के चलते साल के 12 महीनों में से करीब 7 महीनों में ही शादियां हो सकेंगी. इस साल जनवरी में भी खरमास और शुक्र अस्‍त के चलते विवाह नहीं हो सके. अब फरवरी से शादियों का सिलसिला शुरू हुआ है जो इस पूरे सीजन यानी कि जुलाई तक जारी रहेगा. जुलाई में भगवान विष्‍णु के योगनिद्रा में जाने से चातुर्मास लगेगा और तब शादियों पर रोक लगेगी. लेकिन तब तक फरवरी के बचे हुए दिनों, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में विवाह मुहूर्त कब-कब हैं. यहां देखिए साल 2026 के विवाह मुहूर्त की पूरी लिस्‍ट. 

विवाह मुहूर्त 2026 लिस्‍ट 

फरवरी 2026 में विवाह मुहूर्त : 24 फरवरी- मंगलवार, 25 फरवरी- बुधवार, 26 फरवरी- गुरुवार.

मार्च 2026 में विवाह मुहूर्त : 2 मार्च- सोमवार, 3 मार्च- मंगलवार, 4 मार्च- बुधवार, 7 मार्च- शनिवार, 8 मार्च- रविवार, 9 मार्च- सोमवार, 11 मार्च- बुधवार, 12 मार्च- गुरुवार.

अप्रैल 2026 में विवाह मुहूर्त : 15 अप्रैल- बुधवार, 20 अप्रैल- सोमवार, 21 अप्रैल- मंगलवार, 25 अप्रैल- शनिवार, 26 अप्रैल-रविवार, 27 अप्रैल- सोमवार, 28 अप्रैल- मंगलवार, 29 अप्रैल- बुधवार.

मई 2026 में विवाह मुहूर्त : 1 मई- शुक्रवार, 3 मई- रविवार, 5 मई- मंगलवार, 6 मई- बुधवार 7 मई- गुरुवार, 8 मई- शुक्रवार, 13 मई- बुधवार, 14 मई- गुरुवार.

जून 2026 में विवाह मुहूर्त : 21 जून- रविवार, 22 जून- सोमवार, 23 जून- मंगलवार, 24 जून- बुधवार, 25 जून- गुरुवार, 26 जून- शुक्रवार, 27 जून- शनिवार, 29 जून- सोमवार.

जुलाई 2026 में विवाह मुहूर्त : 1 जुलाई- बुधवार, 6 जुलाई- सोमवार, 7 जुलाई- मंगलवार, 11 जुलाई- शनिवार.

साल 2026 में चातुर्मास 15 जुलाई से प्रारंभ होगा और 12 नवंबर 2026 को समाप्‍त होगा. 

नवंबर 2026 में विवाह मुहूर्त : 21 नवंबर- शनिवार, 24 नवंबर- मंगलवार, 25 नवंबर- बुधवार, 26 नवंबर- गुरुवार.

दिसंबर 2026 में विवाह मुहूर्त : 2 दिसंबर- बुधवार, 3 दिसंबर- गुरुवार, 4 दिसंबर- शुक्रवार, 5 दिसंबर- शनिवार, 6 दिसंबर-रविवार, 11 दिसंबर- शुक्रवार, 12 दिसंबर- शनिवार.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव.

