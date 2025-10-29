Advertisement
Vivah Muhurat 2026: नए साल 2026 में विवाह के कितने मुहूर्त? नोट कर लें एक एक तिथियां!

Marriage dates 2026: साल 2025 अब अपने समापन की ओर है लेकिन विवाह की तिथियां इन्हीं बचे महीनों में फिर से शुरू होने वाला है. आइए जानें साल 2025 और 2026 में विवाह की कितनी शुभ तिथियां हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 29, 2025, 12:12 PM IST
Vivah Muhurat 2026
Vivah Muhurat 2026

Vivah Muhurat 2026 Date: साल 2025 अब अपने समापन की ओर है और और इस साल के बचे दो महीने में विवाह की कई शुभ तिथियां है. हालांकि अब लोग इस बात को लेकर भी उत्सुक है कि आखिर साल 2026 में विवाह की कितनी शुभ तिथियां हैं. ध्यान दें कि पंचांग के अनुसार साल 2025 में 9 दिसंबर को शुक्र ग्रह अस्त अवस्था में चला जाएगा और फिर 2026 में 3 फरवरी को अस्त ही रहेगा. जिससे विवाह के मुहूर्त नहीं बनेंगे. विवाह मुहूर्त के लिए बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रह को उदित होना चाहिए. ऐसे में शुक्र के उदित होने पर  4 फरवरी 2026 से विवाह मुहूर्त शुरू हो जाएगा. हालांकि 2025 में नवंबर से ही शादी की तारीखें शुरू हो जाएंगी. आइए इस कड़ी में जानें साल 2026 के विवाह मुहूर्त और साल 2025 के बचे महीनों के विवाह मुहूर्त की तारीखे क्या हैं.

साल 2026 में विवाह की शुभ तिथियां (2026 marriage dates)
फरवरी 2026 में विवाह का मुहूर्त
5, 6, 8, 10, 12 फरवरी को विवाह मुहूर्त हैं. 
14, 19, 20, 21, 24 फरवरी को विवाह मुहूर्त हैं.
25 और 26 फरवरी को विवाह मुहूर्त हैं.

मार्च 2026 में विवाह का मुहूर्त
1, 3, 4, 7, 8 मार्च को विवाह मुहूर्त हैं.
9, 11 और 12 मार्च को विवाह मुहूर्त हैं.

अप्रैल 2026 में विवाह का मुहूर्त
15, 20, 21, 25 अप्रैल को विवाह मुहूर्त हैं.
26, 27, 28 और 29 अप्रैल को विवाह मुहूर्त हैं.

मई 2026 में विवाह का मुहूर्त
1, 3, 5, 6 मई को विवाह मुहूर्त हैं.
7, 8, 13, 14 मई को विवाह मुहूर्त हैं.

जून 2026 में विवाह का मुहूर्त
21, 22, 23, 24 जून को विवाह मुहूर्त हैं.
25, 26, 27, 29 जून को विवाह मुहूर्त हैं.

जुलाई 2026 में विवाह मुहूर्त
1, 6, 7, 11 जुलाई को विवाह मुहूर्त हैं.

नवंबर 2026 में विवाह का मुहूर्त 
21, 24, 25 और 26 जुलाई को विवाह मुहूर्त हैं.

दिसंबर 2026 में विवाह का मुहूर्त
2, 3, 4, 5, 6, 11 और 12 जुलाई को विवाह मुहूर्त हैं.

नवंबर दिसंबर 2026 में विवाह की शुभ तिथियां
हालांकि, साल 2025 में चतुर्मास के बाद नवंबर 2025 से विवाह के मुहूर्त शुरू हो जाएंगे.  जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से देवउठनी एकादशी पर जागृत हो जाएंगे और इसी के साथ सभी मांगलिक कार्य संपन्न किए जाएंगे. इसी तरह विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी किए जाएंगे. आइए जानते हैं कि साल 2025 के नवंबर और दिसंबर महीने में कितने शुभ मुहूर्त हैं.

नवंबर 2025 में विवाह के मुहूर्त
2, 3, 5, 8 नवंबर 2025
12, 13, 16, 17, 18, नवंबर 2025
21, 22, 23, 25, 30 नवंबर 2025

दिसंबर 2025 में विवाह के मुहूर्त
4, 5, 6 दिसंबर 2025

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

