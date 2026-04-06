15 अप्रैल से गूंजेंगी शहनाइयां! अक्षय तृतीया समेत ये रहे अप्रैल से जुलाई तक के शुभ मुहूर्त, देखें पूरी लिस्ट

विवाह मुहूर्त 2026 : 15 मार्च 2026 से खरमास शुरू हुआ था जो कि 14 अप्रैल को सूर्य के मेष राशि में गोचर करते ही समाप्‍त हो जाएगा. खरमास में शादी जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं. खरमास खत्‍म होते ही यह रोक हट जाएगी. जिससे एक बार फिर शहनाइयां बजने लगेंगी. द्रिक पंचांग के अनुसार 14 अप्रैल 2026 की सुबह 09:38 बजे सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे. जिससे खरमास खत्‍म होगा. वहीं 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है जिससे शादी समेत सभी शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है. यहां देखें अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 तक के विवाह मुहूर्त.

अप्रैल 2026 के विवाह मुहूर्त

15 अप्रैल, बुधवार - उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में दोपहर 03:22 बजे से रात 10:31 बजे तक का समय विवाह के लिए शुभ है.

19 अप्रैल, रविवार - अक्षय तृतीया का पूरा दिन विवाह के लिए शुभ है.

Add Zee News as a Preferred Source

20 अप्रैल, सोमवार - रोहिणी नक्षत्र में सुबह 04:35 बजे से 07:28 बजे तक का समय विवाह के लिए अनुकूल मुहूर्त है.

21 अप्रैल, मंगलवार - मृगशिरा नक्षत्र में सुबह 04:15 बजे से 05:52 बजे तक का समय विवाह के लिए शुभ मुहूर्त है.

26 अप्रैल, रविवार - मघा नक्षत्र में सुबह 05:47 बजे से रात 08:27 बजे तक विवाह करना शुभ रहेगा.

27 अप्रैल, सोमवार - उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में रात 09:18 बजे से 09:35 बजे तक विवाह के लिए शुभ मुहूर्त है.

28 अप्रैल, मंगलवार - यह पूरा दिन विवाह के लिए शुभ है.

29 अप्रैल, बुधवार - हस्त नक्षत्र के दौरान सुबह 05:59 बजे से शाम 07:52 बजे तक का समय शादी के लिए शुभ है.

(यह भी पढ़ें: गुरु की राशि में मंगल-बुध-शनि का त्रिग्रही योग, 11 अप्रैल से यह तिकड़ी करेगी 4 राशियों को मालामाल, जॉब-बिजनेस में तरक्‍की)

मई 2026 में विवाह मुहूर्त

मई- शुक्रवार, 3 मई- रविवार, 5 मई- मंगलवार, 6 मई- बुधवार 7 मई- गुरुवार, 8 मई- शुक्रवार, 13 मई- बुधवार और 14 मई- गुरुवार.

(यह भी पढ़ें: सबसे लकी होते हैं ये 3 मूलांक वाले लोग, 40 की उम्र के बाद भी मिल जाती है सरकारी नौकरी, खड़ा करते हैं बड़ा बिजनेस एंपायर)

जून 2026 में विवाह मुहूर्त

21 जून- रविवार, 22 जून- सोमवार, 23 जून- मंगलवार, 24 जून- बुधवार, 25 जून- गुरुवार, 26 जून- शुक्रवार, 27 जून- शनिवार और 29 जून- सोमवार.

जुलाई 2026 में विवाह मुहूर्त

1 जुलाई- बुधवार, 6 जुलाई- सोमवार, 7 जुलाई- मंगलवार और 11 जुलाई- शनिवार.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)