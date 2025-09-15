साल 2026 में विवाह मुहूर्तों की भरमार, सिंगल जातकों को शादी करने के लिए मिलेंगे मौके ही मौके

Marriage Dates in 2026 Hindu: हिंदू धर्म में हर काम शुभ मुहूर्त देखकर किया जाता है. शादी के लिए तो बहुत दिन पहले से शुभ मुहूर्त निकालकर हर रस्‍म शुभ समय में निभाई जाती है. इसके अलावा भी चाहे सगाई हो, गृह प्रवेश हो, जनेऊ हो, घर-गाड़ी खरीदना हो सभी के लिए शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं. साल 2026 में शादी के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो करीब 45 मुहूर्त हैं. जनवरी से लेकर दिसंबर तक के इन मुहूर्तों के बीच 4 महीने के चातुर्मास के दौरान शादियों पर ब्रेक भी लगेगा. लिहाजा अगस्‍त, सितंबर और अक्‍टूबर में विवाह नहीं होंगे. मान्‍यता है कि शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य शुभ फल देते हैं. इसी तरह शुभ मुहूर्त पर शादी करने से दांपत्य जीवन में सुख, समृद्धि रहती है, पति-पत्‍नी का सौभाग्य बढ़ता है और वे सुखी वैवाहिक जीवन जीते हैं. आइए देखते साल 2026 के विवाह मुहूर्त की लिस्ट.

2026 विवाह मुहूर्त जनवरी

14 जनवरी, बुधवार

23 जनवरी, शुक्रवार

25 जनवरी, रविवार

28 जनवरी, बुधवार

2026 विवाह मुहूर्त फरवरी

3 फरवरी, मंगलवार

6 फरवरी, शुक्रवार

9 फरवरी, सोमवार

12 फरवरी, गुरुवार

19 फरवरी, गुरुवार

20 फरवरी, शुक्रवार

26 फरवरी, गुरुवार

2026 विवाह मुहूर्त मार्च

5 मार्च, गुरुवार

6 मार्च, शुक्रवार

8 मार्च, रविवार

2026 विवाह मुहूर्त अप्रैल

20 अप्रैल, सोमवार

21 अप्रैल, मंगलवार

27 अप्रैल, सोमवार

29 अप्रैल, बुधवार

2026 विवाह मुहूर्त मई

6 मई, बुधवार

13 मई, बुधवार

23 मई, शनिवार

25 मई, सोमवार

26 मई, मंगलवार

28 मई, गुरुवार

29 मई, शुक्रवार

2026 विवाह मुहूर्त जून

1 जून, सोमवार

2 जून, मंगलवार

4 जून, गुरुवार

5 जून, शुक्रवार

11 जून, गुरुवार

19 जून, शुक्रवार

21 जून, रविवार

28 जून, रविवार

2026 विवाह मुहूर्त जुलाई

7 जुलाई, मंगलवार

16 जुलाई, गुरुवार

2026 विवाह मुहूर्त नवंबर

20 नवंबर, शुक्रवार

25 नवंबर, बुधवार

26 नवंबर, गुरुवार

2026 विवाह मुहूर्त दिसंबर

3 दिसंबर, गुरुवार

4 दिसंबर, शुक्रवार

चातुर्मास 2026

चातुर्मास देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर खत्‍म होता है. देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह रचाया जाता है और इसी के साथ शुभ-मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं. साल 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को है और देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है. इस तरह 25 जुलाई से 20 नवंबर तक चातुर्मास चलेंगे और इस दौरान सगाई-शादी समेत कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे.

