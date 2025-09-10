बजेंगी शहनाई, शादी के लिए हैं बैक-टू-बैक डेट्स, देखें नवंबर-दिसंबर 2025 विवाह मुहूर्त लिस्‍ट
Hindi Newsधर्म

बजेंगी शहनाई, शादी के लिए हैं बैक-टू-बैक डेट्स, देखें नवंबर-दिसंबर 2025 विवाह मुहूर्त लिस्‍ट

Wedding Dates in November 2025: चातुर्मास के 2 महीने बीत गए हैं और लोग विवाह के मुहूर्त देखने लगे हैं. ताकि चातुर्मास खत्‍म होते ही शहनाइयां बज सकें. इस साल नवंबर और दिसंबर में शादी करने के लिए कौन-कौनसी तारीखें शुभ हैं, यहां देखिए लिस्‍ट. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 10, 2025, 12:17 PM IST
बजेंगी शहनाई, शादी के लिए हैं बैक-टू-बैक डेट्स, देखें नवंबर-दिसंबर 2025 विवाह मुहूर्त लिस्‍ट

Vivah Muhurat 2025: देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्‍णु योगनिद्रा में सो जाते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि जागते हैं और फिर से सृष्टि का संचालन संभालते हैं. देवउठनी एकादशी के दिन ही चातुर्मास खत्‍म होता है. कार्तिक माह के शुक्‍ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं. देवउठनी एकादशी के अगले दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह रचाया जाता है. इसके साथ ही 4 महीने से शादियों पर लगा ब्रेक खत्‍म होता है और एक बार फिर शादियां शुरू हो जाती हैं. जानिए इस साल देवउठनी एकादशी कब है और शादियों के लिए मुहूर्त क्‍या हैं. 

देवउठनी एकादशी कब है? 

पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट पर होगी और 2 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदयातिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी 1 नवंबर को मानी जाएगी. इसके अगले दिन 2 नवंबर को तुलसी विवाह होगा. इसी दिन से शादी, सगाई समेत सारे मांगलिक कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाएंगे. 

विवाह तिथियां और शुभ मुहर्त 

2 नवंबर 2025, रविवार - रात्रि 11:11 बजे से 3 नवम्बर 2025, सुबह 06:34 बजे तक
3 नवंबर 2025, सोमवार - प्रातः 06:34 बजे से शाम 07:40 बजे तक
6 नवंबर 2025, बृहस्पतिवार - रात्रि 03:28 बजे से 7 नवंबर, प्रातः 06:37 बजे तक
7 नवंबर  2025, शुक्रवार - रात्रि 12:34 तक
8 नवंबर 2025, शनिवार - प्रातः 07:32 बजे से रात 10:02 बजे तक
12 नवंबर 2025, बुधवार - रात्रि 12:51 बजे से 13 नवंबर, सुबह 06:42 बजे तक
13 नवंबर 2025, बृहस्पतिवार - प्रातः 06:42 बजे से शाम 07:38 बजे तक
16 नवंबर 2025, रविवार - प्रातः  06:47 बजे से 17 नवंबर, रात्रि 02:11 बजे तक
17 नवंबर 2025, सोमवार - प्रातः 05:01 बजे से 18 नवंबर, प्रातः 06:46 बजे तक
18 नवंबर 2025, मंगलवार - प्रातः  06:46 बजे से सुबह 07:12 बजे तक
21 नवंबर 2025, शुक्रवार - प्रातः 10:44 बजे से दोपहर 01:56 बजे तक
22 नवंबर 2025, शनिवार - रात्रि 11:27 बजे से 23 नवंबर,प्रातः 06:50 बजे तक
23 नवंबर 2025, रविवार - प्रातः 06:50 बजे से दोपहर 12:09 बजे तक
24 नवंबर  2025,  सोमवार - रात्रि 09:54 के बाद 
25 नवंबर 2025, मंगलवार - दोपहर 12:50 बजे से रात 11:57 बजे तक
26 नवंबर  2025, बुधवार - रात्रि 11:58 के बाद
27 नवंबर  2025, गुरुवार - रात्रि 02:24 तक 
30 नवंबर 2025, रविवार - प्रातः  07:12 बजे से 01 दिसंबर, प्रातः 06:56 तक  
4 दिसंबर 2025, बृहस्पतिवार - शाम 06:40 बजे से 5 दिसंबर। प्रातः 06:59 बजे तक
5 दिसंबर 2025, शुक्रवार - प्रातः 06:59 बजे से 6 दिसंबर, प्रातः 07:00 बजे तक
6 दिसंबर  2025, शनिवार - प्रातः  07:00 बजे से प्रातः 08:48 बजे तक

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

;