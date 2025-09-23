Tulsi Vivah 2025: हिंदू धर्म में चातुर्मास के 4 महीनों में शुभ और मांगलिक कार्य जैसे- शादी, सगाई, मुंडन, जनेऊ जैसे संस्‍कार, गृह प्रवेश, नए काम की शुरुआत आदि नहीं किए जाते हैं. देवउठनी एकादशी को भगवान विष्‍णु के योगनिद्रा से जागते ही एक बार फिर से मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं. कार्तिक शुक्‍ल एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं. देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह होता है, इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह रचाया जाता है. इसके साथ ही विवाह मुहूर्त शुरू हो जाते हैं.

वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट पर शुरू होगी और 2 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 पर समाप्‍त होगी. लिहाजा देवउठनी एकादशी 1 नवंबर की होगी.

तुलसी विवाह 2025

तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर होता है. पंचांग के अनुसार, 2025 में कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि की शुरुआत 2 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट से होगी और इसका समापन 3 नवंबर को सुबह 05 बजकर 07 मिनट पर होगा. यानी कि तुलसी विवाह 2 नवंबर, रविवार को किया जाएगा. विधि-विधान से तुलसी विवाह कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है. सौभाग्‍य बढ़ता है.

साल 2025 में नवंबर-दिसंबर में विवाह मुहर्त

2 नवंबर 2025, रविवार - रात्रि 11:11 बजे से 3 नवम्बर 2025, सुबह 06:34 बजे तक

3 नवंबर 2025, सोमवार - प्रातः 06:34 बजे से शाम 07:40 बजे तक

6 नवंबर 2025, बृहस्पतिवार - रात्रि 03:28 बजे से 7 नवंबर, प्रातः 06:37 बजे तक

7 नवंबर 2025, शुक्रवार - रात्रि 12:34 तक

8 नवंबर 2025, शनिवार - प्रातः 07:32 बजे से रात 10:02 बजे तक

12 नवंबर 2025, बुधवार - रात्रि 12:51 बजे से 13 नवंबर, सुबह 06:42 बजे तक

13 नवंबर 2025, बृहस्पतिवार - प्रातः 06:42 बजे से शाम 07:38 बजे तक

16 नवंबर 2025, रविवार - प्रातः 06:47 बजे से 17 नवंबर, रात्रि 02:11 बजे तक

17 नवंबर 2025, सोमवार - प्रातः 05:01 बजे से 18 नवंबर, प्रातः 06:46 बजे तक

18 नवंबर 2025, मंगलवार - प्रातः 06:46 बजे से सुबह 07:12 बजे तक

21 नवंबर 2025, शुक्रवार - प्रातः 10:44 बजे से दोपहर 01:56 बजे तक

22 नवंबर 2025, शनिवार - रात्रि 11:27 बजे से 23 नवंबर,प्रातः 06:50 बजे तक

23 नवंबर 2025, रविवार - प्रातः 06:50 बजे से दोपहर 12:09 बजे तक

24 नवंबर 2025, सोमवार - रात्रि 09:54 के बाद

25 नवंबर 2025, मंगलवार - दोपहर 12:50 बजे से रात 11:57 बजे तक

26 नवंबर 2025, बुधवार - रात्रि 11:58 के बाद

27 नवंबर 2025, गुरुवार - रात्रि 02:24 तक

30 नवंबर 2025, रविवार - प्रातः 07:12 बजे से 01 दिसंबर, प्रातः 06:56 तक

4 दिसंबर 2025, बृहस्पतिवार - शाम 06:40 बजे से 5 दिसंबर। प्रातः 06:59 बजे तक

5 दिसंबर 2025, शुक्रवार - प्रातः 06:59 बजे से 6 दिसंबर, प्रातः 07:00 बजे तक

6 दिसंबर 2025, शनिवार - प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 08:48 बजे तक

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)