धर्म

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर कैसे कराएं सीता-राम का विवाह, जानें सही विधि और इससे जुड़ी खास बातें

Vivah Panchami 2025 Puja Vidhi: धार्मिक परंपरा के अनुसार, मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि को प्रभु श्रीराम और माता सीता का वैवाहिक वर्षगांठ मनाया जाता है. आइए जानते हैं कि सीता-राम विवाह की सही विधि क्या है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 11, 2025, 08:30 PM IST
Vivah Panchami 2025: सनातन धर्म में विवाह पंचमी का विशेष महत्व बताया गया है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन प्रभु श्रीराम का माता सीता के साथ विवाह संपन्न हुआ था. इसलिए हर साल इस तिथि को श्रीराम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी धूमधाम से मनाई जाती है. इसलिए इस दिन अमूमन हर घर में माता सीता और श्रीराम का विवाह विधि-विधान से संपन्न कराया जाता है. कहा जाता है कि ऐसा करने से दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है. साथ ही अगर शादी में किसी प्रकार की अड़चन आ रही होती है तो वह भी दूर हो जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि विवाह पंचमी के दिन घर में माता सीता और श्रीराम का वैवाहिक वर्षगांठ कैसे मनाएं और इसके लिए शास्त्रों में क्या नियम और विधान बताए गए हैं.

कब है विवाह पंचमी 2025?

हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल इस तिथि का शुभ संयोग 25 नवंबर, मंगलवार को बन रहा है. पंचमी तिथि की शुरुआत 24 नवंबर को रात 9 बजकर 22 मिनट से होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 25 नवंबर 2025 को रात 10 बजकर 56 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए इस साल विवाह पंचमी 25 नवंबर को मनाई जाएगी. 

विवाह पंचमी पर कैसे कराएं सीता-राम का विवाह

विवाह पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके श्रीराम विवाह का संकल्प लें. इसके बाद विवाह के कार्यक्रम का आरंभ करें. श्रीराम औप माता सीता की फोटो स्थापित करें. इसके बाद श्रीराम को पीले माता सीता को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें. अब इनके सामने बालकाण्ड या विवाह प्रसंग का पाठ करें. फिर, भगवान को भोग अर्पित करें. पूजन के अंत में माता सीता और प्रभु श्रीराम की आरती करें और इसके बाद प्रसाद बाटें.

यह भी पढ़ें: नाम विवाह पंचमी, पर अशुभ माना जाता है इस‍ दिन शादी करना; खास है वजह

 विवाह पंचमी पर इन दोहों का पाठ है लाभकारी

प्रमुदित मुनिन्ह भावंरीं फेरीं। नेगसहित सब रीति निवेरीं॥

राम सीय सिर सेंदुर देहीं। सोभा कहि न जाति बिधि केहीं॥

पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा। हियं हरषे तब सकल सुरेसा॥

बेदमन्त्र मुनिबर उच्चरहीं। जय जय जय संकर सुर करहीं॥

सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मन कामना तुम्हारी॥

नारद बचन सदा सुचि साचा। सो बरु मिलिहि जाहिं मनु राचा॥

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Vivah Panchami 2025

