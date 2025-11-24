Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी के दिन क्या करें और क्या नहीं, जानें व्रत-पूजन से जुड़ी जरूरी नियम

Vivah Panchami 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल विवाह पंचमी 25 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी. यह तिथि भगवान श्रीराम और माता सीता के वैवाहिक मिलन का पवित्र दिन माना जाता है. इस दिन व्रत, पूजा और धार्मिक कर्म करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. विशेष रूप से जिन जातकों की शादी में देरी हो रही हो या दांपत्य जीवन में तनाव हो, उनके लिए यह तिथि खास मानी जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि विवाह पंचमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, साथ ही इस दिन से जुड़े खास नियम क्या हैं.

विवाह पंचमी पर क्या करें?

सुबह पवित्र स्नान करें- इस दिन गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करना शुभ माना जाता है. इससे मन और शरीर शुद्ध होता है और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है.

भगवान श्रीराम और माता सीता की पूजा करें- घर पर या किसी मंदिर में जाकर राम-सीता विवाह की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना गया है. पूजा के समय सफेद या पीले पुष्प, अक्षत, सिंदूर, हल्दी और फल अर्पित किए जाते हैं.

सुहाग की वस्तुओं का दान- विवाह पंचमी के दिन चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी और साड़ी जैसी वस्तुओं का दान करने से दांपत्य जीवन में प्रेम, समृद्धि और स्थिरता आती है.

विवाह मांगल गीत गाएं- सुहागिन महिलाएं इस दिन पारम्परिक विवाह गीत गाकर शुभता को बढ़ाती हैं.

रामचरितमानस का पढ़ें सुनें- राम-सीता विवाह प्रसंग का पाठ जीवन में मंगलकारी माना गया है.

विवाह पंचमी पर क्या ना करें?

देर रात सोना या पूजा के समय आलस्य- यह दिन उत्साह, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. आलस्य शुभ परिणामों को कम कर सकता है.

झूठ बोलना, किसी का अपमान या विवाद- इस दिन क्रोध, कटु बोल और झगड़ा अशुभ माना गया है. ऐसा करने से बचना चाहिए.

मांसाहार और नशे का सेवन- विवाह पंचमी पर सात्त्विक आहार का पालन करना चाहिए. ऐसा ना करने पर व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है.

लालच या अनादर- दान, पूजा और आचरण हमेशा विनम्रता के साथ होना चाहिए.

विवाह पंचमी व्रत के नियम

व्रत सूर्योदय से शुरू करें. दिनभर फलाहार या सात्त्विक भोजन करें. पूजा में माता सीता को विशेष रूप से सुहाग वस्त्र अर्पित करें. विवाह मंत्र या “सीता-राम” नाम का जाप करें. शाम के समय व्रत कथा सुनकर पूजा का समापन करें.

