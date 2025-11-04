नाम विवाह पंचमी, पर अशुभ माना जाता है इस‍ दिन शादी करना; खास है वजह

Vivah Panchami Kab Hai: शादियों का सीजन शुरू हो गया है. चातुर्मास के कारण 4 महीने से रुकी हुए मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो गए हैं. नवंबर और दिसंबर के कुछ दिनों तक शादियों के शुभ मुहूर्त हैं, जिनमें खूब शहनाइयां बजेंगी. साथ ही इस दौरान एक खास दिन भी पड़ रहा है, जिसे विवाह पंचमी कहते हैं. मार्गशीर्ष महीने के कृष्‍ण पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी कहा जाता है. भले ही इस तिथि का नाम ही विवाह के नाम पर है लेकिन इस दिन शादी करना अच्‍छा नहीं माना जाता है.

भगवान राम और सीता जी का हुआ था विवाह

दरअसल, मार्गशीर्ष कृष्‍ण पंचमी के दिन त्रेतायुग में भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ था. इसलिए इसे विवाह पंचमी कहा जाता है. हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का बड़ा महत्‍व है. इस दिन प्रभु राम और माता सीता की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है.

हालांकि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह दिवस यानी कि महाशिवरात्रि के दिन शादी करना बेहद शुभ माना जाता है लेकिन प्रभु राम और माता सीता के विवाह दिवस विवाह पंचमी को लेकर ऐसा नहीं है. इस दिन शादी करना अच्‍छा नहीं माना जाता है इसलिए लोग विवाह पंचमी के दिन शादी करने से बचते हैं.

विवाह पंचमी पर क्‍यों नहीं करते शादी?

विवाह पंचमी पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम और माता सीता की शादी की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है. इस दिन भगवान सीता और राम की पूजा करने से वैवाहिक सुख मिलता है. पति-पत्‍नी का रिश्‍ता मजबूत होता है लेकिन भगवान राम से शादी करने के बाद माता सीता को बहुत दुख उठाने पड़े, 14 साल का वनवास झेलना पड़ा. इसीलिए खासतौर पर मिथिला और जनकपुर के लोग अपनी बेटियों की शादी विवाह पंचमी के दिन नहीं करते हैं.

विवाह पंचमी 2025

पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्‍ण पंचमी यानी कि विवाह पंचमी तिथि 24 नवम्बर 2025 को रात 09 बजकर 22 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन यानी 25 नवम्बर 2025 को रात 10 बजकर 56 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदया तिथि के अनुसार इस साल 25 नवंबर को ही विवाह पंचमी उत्सव मनाया जाएगा.

