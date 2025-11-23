Vivah Panchami 2025 : हर साल मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को विवाह पंचमी मनाई जाती है. इसी दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था. इसी दिन भगवान राम ने सीता जी के पिता राजा जनक द्वारा रचे गए स्‍वयंवर में भगवान शिव का धनुष तोड़ा था और फिर सीता जी से विवाह किया था. यह दिन बेहद खास होता है. सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह कराना, उनकी पूजा करना बहुत लाभ देता है.

विवाह पंचमी 2025 पर शुभ योग

पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष शुक्‍ल पंचमी तिथि 24 नवंबर 2025 की रात 09:22 बजे से प्रारंभ होगी 25 नवंबर 2025 की रात 10:56 बजे समाप्‍त होगी. उदया तिथि के अनुसार 25 नवंबर 2025 को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाएगा.

इस साल 25 नवंबर पर विवाह पंचमी के दिन ध्रुव योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और शिववास योग जैसे 3 शुभ योगों का संयोग बन रहा है. इन शुभ योगों में भगवान राम और सीता जी की पूजा करना बहुत पुण्‍य लाभ देगा.

विवाह पंचमी के दिन करें ये उपाय

विवाह पंचमी के दिन कुछ काम करना भगवान राम और माता सीता की विशेष कृपा दिलाएगा, साथ ही वैवाहिक सुख देता है. दांपत्‍य जीवन में आ रही बाधाएं दूर करता है. हालांकि विवाह पंचमी का दिन शादी करने के लिए अशुभ माना जाता है क्‍योंकि माता सीता को शादी के बाद बहुत कष्‍ट सहने पड़े थे. इसलिए लोग इस दिन अपनी ब‍ेटियां ब्‍याहने से बचते हैं. जानिए विवाह पंचमी के दिन क्‍या करना चाहिए.

विवाह पंचमी व्रत - विवाह पंचमी के दिन व्रत रखना बेहद शुभ फल देता है. ऐसा करने से जीवन में सब कुछ मंगल होता है. घर में सुख-शांति बनी रहती है.

भगवान राम और माता सीता की पूजा - विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की विधि-विधान से पूजा करना चाहिए. पूजा के दौरान माता जानकी को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिधिया व लाल चुनरा आदि जरूर अर्पित करनी चाहिए. इससे सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है. साथ ही फल-मिठाइयों का भोग लगाएं. गरीब-जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्‍य के अनुसार दान करें.

रामचरितमानस का पाठ - विवाह पंचमी के दिन तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ करें. खासतौर पर इसकी कुछ सिद्ध चौपाइयां तो जरूर पढ़ें. इसके साथ-साथ भगवान श्रीराम और माता सीता का चालीसा पढ़ें. भगवान राम और माता सीता के मंत्रों का जाप करें.

'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री रामाय नमः.'

'ॐ सीतायै नमः.'

'श्री सीता-रामाय नमः।।'

राम गायत्री मंत्र - 'ॐ दशरथाय विद्महे, सीता वल्लभाय धीमहि, तन्नो राम प्रचोदयात्।'

सीता गायत्री मंत्र - 'ॐ जनकनंदिन्यै विद्महे भूमिजायै धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्।।'

