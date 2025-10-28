Advertisement
Vivah Panchami 2025: इस साल कब है विवाह पंचमी, जानें तिथि मुहूर्त और पूजा विधि, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करें यह एक काम!

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी पर्व का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है. मार्गशीर्ष मास में मनाया जाने वाला ये पर्व भगवान राम और माता सीता के विवाह का उत्सव मनाया जाता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:27 PM IST
Vivah Panchami 2025
Vivah Panchami 2025

Vivah Panchami 2025 Kab Hai: विवाह पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल मार्गशीर्ष महीने में मनाया जाता है. मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि पर ही भगवान राम और माता सीता के विवाह को संपन्न करवाया गया था. इस दिन राम जी और मां सीता की एक साथ पूजा की जाती है. आइए इस कड़ी में जानें कि विवाह पंचमी इस साल कब मनाया जाएगा और इस दिन किस विधि से पूजा करें. 

तिथि और शुभ मुहूर्त (Vivah Panchami 2025 Tithi Muhurat)
पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर विवाह पंचमी पर्व मनाया जाता है. इस साल मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 24 नवंबर 2025 को रात 09:22 बजे शुरू होगी और तिथि का समापर 25 नवंबर 2025 को रात के 10:56 बजे होगा. इस तरह उदया तिथि में विवाह पंचमी पर्व 25 नवंबर को मनाया जाएगा. 25 नवंबर को विधि विधान से विवाह पंचमी की पूजा की जाएगी.

शुभ मुहूर्त और काल
अभिजीत मुहूर्त - 11:52 AM से लेकर 12:35 PM तक.
अमृत काल - 05:23 PM से लेकर 07:07 PM तक.
ब्रह्म मुहूर्त - 05:15 AM से लेकर 06:04 AM तक.

विवाह पंचमी की पूजा विधि (Vivah Panchami 2025 Puja Vidhi)
सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहन लें.
एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं.
चौकी पर भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित करें.
माता सीता को लाल या पीले वस्त्र अर्पित के साथ ही शृंगार का सामान अर्पित करें.
राम जी और सीता जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करें. 
पीले फूल अर्पित कर, घी का दीपक जलाएं. 
फल-मेवे और मिठाइयां भगवान को चढ़ाएं.
अंत में मां सीता और राम जी की आरती कर पूजा संपन्न करें.

विवाह पंचमी पर क्या करें
विवाह पंचमी को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान राम व माता सीता की एक साथ आराधना करता है उसके जीवन में सुख की बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में प्रेम और तालमेल बना रहता है. यहां तक विवाह पंचमी पर विधि विधान से रामजी और सीता जी की पूजा करने से अविवाहित व्यक्ति कि जल्दी विवाह हो जाता है. जीवन के संकट दूर हो जाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

