Advertisement
trendingNow13007632
Hindi Newsधर्म

Vivah Panchami 2025: इस शुभ दिन से पहले घर में रख लें ये 5 चीजें, दांपत्य जीवन में आएगी मधुरता

Vivah Panchami 2025: विवाह पंचमी सिर्फ पूजा का दिन नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम बढ़ाने का विशेष अवसर है. यदि आप भी अपने दांपत्य जीवन में सामंजस्य, सुख और समृद्धि चाहते हैं, तो इन शुभ वस्तुओं को घर में अवश्य स्थान दें.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 17, 2025, 05:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vivah Panchami 2025: इस शुभ दिन से पहले घर में रख लें ये 5 चीजें, दांपत्य जीवन में आएगी मधुरता

Vivah Panchami 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है. मान्यता है कि इसी दिन मिथिला में सीता स्वयंवर के दौरान प्रभु श्रीराम ने माता जानकी से विवाह किया था. यही कारण है कि इस अवसर पर श्रीराम और माता सीता की विशेष पूजा का विधान है. सा माना जाता है कि विवाह पंचमी के दिन की गई पूजा व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, सुख और सभी कार्यों की सिद्धि प्रदान करती है. इस साल विवाह पंचमी का पर्व 25 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा. आइए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि इस शुभ तिथि से पहले घर में कुछ विशेष वस्तुएं रखने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, समझ और स्थिरता बढ़ती है.

श्रीराम–सीता की प्रतिमा रखें घर में

अगर घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अनुभव हो रही है या दांपत्य जीवन में अनबन बनी रहती है, तो विवाह पंचमी से पहले भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा घर में स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है. सुबह–शाम नियमित पूजा करने से घर के वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है और पति–पत्नी के बीच प्रेम और आपसी समझ मजबूत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

भगवान विष्णु–लक्ष्मी की तस्वीर लाएं

यदि लंबे समय से दांपत्य जीवन में स्थिरता और खुशहाली नहीं आ पा रही है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा घर में रखना अत्यंत शुभ फल देता है. विवाह पंचमी के दिन इनकी पूजा करने से जीवन में समृद्धि आती है और वैवाहिक संबंधों में शांति और मधुरता बनी रहती है.

राम तुलसी का पौधा रखें घर में

हिंदू धर्म में तुलसी को देवी का रूप माना गया है. विशेष रूप से राम तुलसी का पौधा घर में रखने से वातावरण शुद्ध होता है और जीवन में सुख–शांति आती है. यदि इस पौधे की नियमित पूजा की जाए, तो वैवाहिक जीवन में तनाव कम होता है और रिश्तों में पुनः मधुरता आने लगती है.

यह भी पढ़ें: सावधान! अगर उधार ली ये 7 चीजें तो पीछे लग सकता है दूसरे का बुरा समय

कछुए की तस्वीर या मूर्ति रखें

अगर पति–पत्नी के बीच रिश्ते में लगातार खटास या अस्थिरता महसूस हो रही है, तो विवाह पंचमी से पहले घर में कछुए की छोटी मूर्ति या तस्वीर रखना शुभ माना जाता है. यह पारिवारिक जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है और दांपत्य संबंधों में विश्वास बढ़ाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Vivah Panchami 2025

Trending news

आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
Supreme Court News
आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
Love Guru
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
Mamata Banerjee
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
Sheikh Hasina
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
karnataka
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
Historic monuments in India
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
Rahul Gandhi
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
Delhi blast
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा