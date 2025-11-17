Vivah Panchami 2025: इस शुभ दिन से पहले घर में रख लें ये 5 चीजें, दांपत्य जीवन में आएगी मधुरता

Vivah Panchami 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है. मान्यता है कि इसी दिन मिथिला में सीता स्वयंवर के दौरान प्रभु श्रीराम ने माता जानकी से विवाह किया था. यही कारण है कि इस अवसर पर श्रीराम और माता सीता की विशेष पूजा का विधान है. सा माना जाता है कि विवाह पंचमी के दिन की गई पूजा व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य, सुख और सभी कार्यों की सिद्धि प्रदान करती है. इस साल विवाह पंचमी का पर्व 25 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा. आइए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि इस शुभ तिथि से पहले घर में कुछ विशेष वस्तुएं रखने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, समझ और स्थिरता बढ़ती है.

श्रीराम–सीता की प्रतिमा रखें घर में

अगर घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अनुभव हो रही है या दांपत्य जीवन में अनबन बनी रहती है, तो विवाह पंचमी से पहले भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा घर में स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है. सुबह–शाम नियमित पूजा करने से घर के वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है और पति–पत्नी के बीच प्रेम और आपसी समझ मजबूत होती है.

भगवान विष्णु–लक्ष्मी की तस्वीर लाएं

यदि लंबे समय से दांपत्य जीवन में स्थिरता और खुशहाली नहीं आ पा रही है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा घर में रखना अत्यंत शुभ फल देता है. विवाह पंचमी के दिन इनकी पूजा करने से जीवन में समृद्धि आती है और वैवाहिक संबंधों में शांति और मधुरता बनी रहती है.

राम तुलसी का पौधा रखें घर में

हिंदू धर्म में तुलसी को देवी का रूप माना गया है. विशेष रूप से राम तुलसी का पौधा घर में रखने से वातावरण शुद्ध होता है और जीवन में सुख–शांति आती है. यदि इस पौधे की नियमित पूजा की जाए, तो वैवाहिक जीवन में तनाव कम होता है और रिश्तों में पुनः मधुरता आने लगती है.

कछुए की तस्वीर या मूर्ति रखें

अगर पति–पत्नी के बीच रिश्ते में लगातार खटास या अस्थिरता महसूस हो रही है, तो विवाह पंचमी से पहले घर में कछुए की छोटी मूर्ति या तस्वीर रखना शुभ माना जाता है. यह पारिवारिक जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है और दांपत्य संबंधों में विश्वास बढ़ाता है.

