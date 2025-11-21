Advertisement
Vivah Panchami 2025: शादी होने में आ रही अड़चन और गृहस्थी ठीक नहीं, तो विवाह पंचमी पर चुपके से करें ये अचूक उपाय!

Astrology Remedies For Marriage: मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि पर श्रीराम और मां सीता का विवाह हुआ, ऐसे में इस तिथि को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है. इस शुभ तिथि पर अगर कुछ विशेष उपाय करें तो वैवाहिक जीवन की सभी बाधाओं से पार पाया जा सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 21, 2025, 12:59 PM IST
Vivah Panchami 2025
Vivah Panchami 2025

Vivah Panchami 2025 Remedies: विवाह पंचमी श्रीराम और देवी सीता के विवाह के उत्सव को मनाने का पर्व है. मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि पर विवाह पंचमी पर्व मनाने का विधान है. इस दिन भक्त सच्चे मन से भगवान राम और देवी सीता की पूजा अर्चना करते हैं. विवाह पंचमी पर जो भी साधक व्रत रखते हैं और भगवान की विशेष पूजा आराधना करते हैं उनके वैवाहिक जीवन से सभी बाधाओं का अंत होता है और जीवन में खुशहाली आती है. मान्यता है कि विवाह पंचमी पर कुछ विशेष उपायों को करके विवाह होने में हो रही देरी से पार पाया जा सकता है और शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं. इस दिन की गई पूजा से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है और इच्छाओं की पूर्ति होती है. आइए विवाह पंचमी के कुछ उपायों के बारे में जानें.

जल्दी शादी चाहने वालों के लिए उपाय
अगर लंबे समय से विवाह करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुयोग्य जीवनसाथी नहीं मिल पा रहा या प्रेम संबंध विवाह तक नहीं पहुंच पा रहा है तो आपको विवाह पंचमी पर एक उपाय जरूर करना चाहिए. विवाह पंचमी पर व्रत का संकल्प करें और श्रीराम देवी सीता की एक साथ पूजा करें. राम-सीता उनके विवाह का प्रतीकात्मक रूप से अगर घर में आयोजन करें तो शीघ्र विवाह का योग बन सकता है. इसके साथ सच्चे मन से भगवान को शीघ्र विवाह करने और सुयोग्य वर की प्राप्ति की इच्छा बताएं.

इस मंत्र का जाप करें
विवाह पंचमी से शुरू करते हुए अगर हर दिन सुबह के समय श्रीराम और देवी सीता का स्मरण करते हुए  "ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री रामाय नमः" का जाप 108 बार जाप करते हैं तो शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं. विवाह से जुड़ी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी.

राम सहस्रनाम का पाठ करें
विवाह पंचमी के दिन अगर राम सहस्रनाम यानी भगवान राम के एक हजार नाम का पाठ करें तो इस शक्तिशाली अनुष्ठान को करने से विवाह करने में आ रही बाधाओं और चुनौतियों से निजात पा सकते हैं. जल्द ही विवाह हो सकता है.

दांपत्य जीवन की दिक्कतें होंगी दूर
अगर पति–पत्नी के बीच मनमुटाव और दूरियां बनी हुई हैं तो विवाह पंचमी पर रामचरितमानस के राम-सीता विवाह प्रसंग का पाठ करना चाहिए. इससे भगवान राम की कृपा होगी और घर में शांति व विवाह संबंध में प्रेम का संचार होगा. जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाएगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

