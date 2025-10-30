Vrat Ke Niyam: व्रत में रहते हुए इन नियमों का जरूर रखें ध्यान, नहीं तो बीच में ही खंडित हो जाएंगा संकल्प, नहीं मिलेगा पुण्य!

Vrat Ke Niyam In Hindi: व्रत रखते हुए निराहार और बिना जल के व्रत रखने के साथ ही व्रत के कई और नियम है जिनका पालन करना बहुत जरूरी है. व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करते समय किन बातों और नियमों का ध्यान रखें. आइए जानें.
Vrat Ke Niyam Rules: हिंदू धर्म में व्रत त्योहार का बहुत महत्व है. शुभ तिथि पर उपवास करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. शास्त्रों की मानें तो व्यक्ति सप्ताह में किसी एक दिन या किसी तय तिथि पर व्रत रखता है तो पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मन्नत पूरी होती है. दिनभर बिना अन्न का सेवन करें और जल का त्याग कर निर्जल व्रत करने के परिणाम भी अति प्रभावी होते हैं. आस्था और मान्यता के अनुसार व्रत एक तपस्या है जिसमें अन्न जल त्यागकर भगवान के निमित्त ध्यान करना चाहिए. हालांकि, यह भी जानना जरूरी है कि व्रत रखने के जरूरी नियम क्या है. क्योंकि बिना नियम जानें अगर व्रत रखते हैं या व्रत के नियम का अनजाने में भी उलंघन होता है तो आपका व्रत खंडित भी हो सकता है. आइए व्रत रखने के कुछ नियमों के बारे में जान लें.
व्रत रखने के ये हैं नियम
व्रत रखने वाले लोगों को सबसे पहले सुबह उठकर व्रत का संकल्प जरूर करना चाहिए, बिना संकल्प के व्रत को अधूरा माना जाएगा.
व्रत के समय का संकल्प पूरा होने पर ही पारण करें. जिससे पूजा का पूरा फल प्राप्त हो सके.
व्रत में रहते हुए स्वादिष्ट भोजन न तो करें और न ही किसी को परोसें,फलाहार या व्रत का खाना साधारण होना चाहिए. तामसिक या भारी भोजन न करें.
व्रत में रहकर व्रत का भोजन केवल आठ निवाला ही करें. इससे ज्यादा भोजन न करें. व्रत में पेट भर जाए या स्वाद आने लगे तो व्रत खंडित माना जाएगा.
व्रत में रहते हुए मन को संयमित रखें. न तो खाने का लालच करें और न ही किसी के बारे में बुरा सोचें.
व्रत में रहते हुए जिन देवी देवता या भगवान के निमित्त व्रत रखा है उसका पूरा दिन ध्यान करें. इससे व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा.
व्रत में रहते हुए किसी की निंदा न करें और न तो किसी की निंदा सुने. बिना वजह किसी से बातचीत न करें.
अगर आप किसी इच्छापूर्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो व्रत रखने से पहले किसी पंडित से सुझाव जरूर रखें.
